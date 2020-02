TPS succémålvakt från Sverige: "Att få komma hit och bli förstemålvakt direkt var exakt det jag ville"

När TPS ordinarie förstemålvakt Rasmus Tirronen blev långtidsskadad lånades Erik Källgren in från Växjö Lakers. För 23-åringen, som är hockeyfostrad i Stockholm, kom den här chansen som på beställning.

– Det var jättekul att TPS hörde av sig. Jag hade suttit på bänken en längre tid i Växjö och att då få komma hit och bli förstemålvakt direkt var exakt det jag ville.

Att få ett så stort ansvar direkt i ett lag, som dessutom verkligen måste vinna matcher, kan snabbt förvandlas till en rejäl uppförsbacke om man inte levererar. Det här var dock ingenting som skrämde Erik Källgren.

– Jag såg mer på det som en utmaning och att försöka komma in med lite ny energi. Om man som målvakt börjar fundera för mycket blir det lätt en press på sig själv, så jag försökte mest fokusera på hur kul det skulle bli att få spela igen. Bara slappna av och försöka njuta. Det kan låta klyschigt, men det var så jag försökte tänka.

Bild: Jaakko Stenroos/All Over Press

Erik Källgren har fått ett stort förtroende i TPS. Erik Källgren Bild: Jaakko Stenroos/All Over Press

Ny energi är också precis vad målvakten har bidragit med. Sedan hans ankomst har Åboklubben vunnit tre av sju matcher. Svensken har så här långt en räddningsprocent på 92,20.

– Det har varit jättekul. Man känner att TPS är en klubb med stor tradition och det har helt klart varit utvecklande för mig att komma hit. Jag tycker också att ligan här är rolig att spela i.

En annan sak som underlättade Källgrens flytt till Åbo och FM-ligan stavas Fredrik Norrena.

– Att just Norrena är målvaktstränare här bidrog verkligen till att det kändes helt rätt att komma hit. Jag såg många matcher när Norrena spelade för Linköping. Norrena kunde vara ganska hetlevrad, men han gjorde allt för att vinna. Att han nu får ge sin syn på mitt spel och vad jag borde förbättra har redan lyft mitt spel.