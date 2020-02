Oliver Helanders axel känns "överraskande bra" – njuter av tillvaron i Vasa: "Tur att OS inte är riktigt ännu"

View this post on Instagram

Lyckad operation! Ett stort tack till Harri Heliö som opererade min högra axel idag. Axeln som krånglat sedan fallet den 17:e Juni 2018(videon). Har inte kunnat kasta spjut/boll en ända gång smärtfritt sedan fallet. Så kändes som det var dags att göra nånting åt den saken. Förhoppningsvis kommer dagens ingrepp hjälpa och så får jag i fortsättningen påriktit visa vad jag går för! #roadtotokyo #underarmournordics #suomenmoneta #lidlallstars #lumokodit #madeinraseborg