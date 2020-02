Prisregn över JVG på Emma-galan

JVG segrade i fyra kategorier när musikbranschen belönade fjolårets mest framgångsrika artister på Emma-galan i Helsingfors.

JVG tog hem priset för årets band, årets låt och priset för årets popalbum för Rata/Raitti. JVG belönades också för Ikuinen vappu, som var fjolårets mest streamade inhemska låt.

Finlandssvenska musikgruppen Robin Hund & Hans glada orkester tog hem priset för årets barnalbum.

Gettomasas Diplomaatti fick priset för årets rap/r&b-album och Battle Beasts No More Hollywood Endings blev årets metallalbum.

Jesse Markin fick priset för årets nykomling och var också kritikernas val.

Lauri Tähkä blev vald till årets manliga soloartist och fick ckså årets schlager-Emma för Meidän tulevat päivät. Han röstades också fram som publikens val till årets artist.

Chisus Momentum 123 blev utnämnt till årets album. Årets kvinnliga soloartist var Ellinoora.

Galan kördes i gång av Antti Tuisku, som uppträdde med Kerran vuodes kirkkoon från hans nya album. Två personer i svarta dräkter grimacerar på en scen. Bild: Lehtikuva

Gettomasa fick årets rap-Emma. En skallig man i glasögon håller en guldstatyett i handen. Bild: Lehtikuva

Eppu Kosonen, som ligger bakom bland annat Samuli Putros och Laura Närhis skivor, utsågs till årets producent.

Årets rock-Emma gick till Apulanta, etno-Emma till Pauanne och årets exportframgång gick till Sunrise Avenue. Vesala fick priset för fjolårets bästa livespelning.

Paula Vesala belönades för fjolårets bästa liveuppträdande. En blond kvinna visar upp en guldstatyett. Bild: Lehtikuva

Jesse Markin belönades med priset för Årets nykomling och han var också kritikernas val. En man i skägg och glasögon håller i två gyllene statyetter. Bild: Lehtikuva

Också Billie Eilish fick ta del av det finska prisregnet. Den amerikanska stjärnan fick priset för fjolårets mest sålda album för skivan When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Alexi Tuomarila Trio gick hem med årets jazz-Emma för albumet Sphere.

Den gyllene Emman gick till skivbolagen BMG Finlands grundare Maija Kuusi.

Pinsku i sin Gustaf-klänning stal showen. En blond kvinna i en klänning konstruerad av mjukisdjur. Bild: Lehtikuva

Erika Vikman, som utnämndes till Tangodrottning 2016, tävlar i årets UMK med låten Cicciolina. EN kvinna i rosa kläder och skyhöga klackskor. Bild: Lehtikuva

Emmagalan arrangeras av de finländska musikproducenternas förbund. Vid tillställningen belönas årets mest framgångsrika konstnärer och proffs inom den finländska musikvärlden. Galan har ordnats sedan 1983.