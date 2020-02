Speak up - en animationsserie om ungas rätt till sexuell integritet

Speak up handlar om gränser och om att våga säga ifrån. Ett collage. Till vänster i bilden finns en kille och tjej som ligger i sängen. Killen har handen på hennes bröst. Till höger ser vi tjejen vara obekväm

Förälskelse, sex och sociala medier, det är jättespännande och verkligt nervpirrande. I den danska animationsserien Speak up experimenterar unga människor sig fram med nakenbilder, gruppchattar och annat i sina försök att utforska sin egen sexualitet och bli godkända.

Men experiment går fel, gränser överskrids och stämningen blir dålig. För det finns alltid någon som inte säger till, inte säger ifrån eller hör efter.



En tjejs selfie på Snapchat

Unga människor vill oftast respektera varandras sexuella gränser. Men det är svårt för dem att tala om det, att avläsa varandras signaler och att säga ifrån när gränsen är uppnådd. Det visar en kvalitativ analys bland unga , utförd i Danmark 2017.

Detta var utgångspunkten när DR Skole, undervisningsavdelningen vid public service bolaget i Danmark, ville skapa grunden för ett konstruktivt samtal i klassen kring detta. Ett samtal om lust och olust, om tvärsäkerhet och osäkerhet och om att säga ifrån. Detta gjordes i form av sex små animerade filmer, som nu finns översatta till svenska.



En tjej ser intresserad ut och skrollar i instagramflödet

De tecknade filmerna är baserade på intervjuer och research och beskriver sex olika situationer där en eller flera personer upplever något gränsöverskridande.

Målet är att visa de unga hur lätt missförstånd kan uppstå och gränser överskridas, när man inte säger det man tänker, eller är uppmärksam på andras signaler. Målet är att göra unga, och varför inte också äldre, bättre på att avläsa varandras signaler och ge dem mod att säga ifrån om det behövs. Och därmed undvika att hamna i kränkande och jobbiga situationer.



Tre killar hånskrattar

Filmerna är gjorda så att de både ska tilltala en målgrupp som är just i den åldern det handlar om, kanske 13-15 år, kanske lite yngre eller äldre, men också för att de ska kunna användas i skolan, i samband med undervisningen. Därför finns det också en del stödmaterial framtaget, och det hittar du här:

Lärarhandledning till Speak up Struktur Undervisningsmaterialet bygger på sex tecknade filmer. Till varje film finns det ett litet bakgrundsmaterial och uppgifter. Filmerna kan ses i vilken ordning som helst och oberoende av varandra. Beröring: Obekvämt tafsande

"Räcker det inte med att vi ligger här och hånglar?" "Nähä, det gjorde det visst inte." Han tar på hennes bröst. Hon föreslår att de ska titta på en till kattvideo på YouTube... göra nåt annat. Han tror att hon bara spelar svårflörtad. Nudes: Screenshot

"Okej, wow!! Han är helt sjukt snygg. Jamen, så är det väl min tur..." Olivia har fått en snap av William där hans sixpack syns. Han hoppas hon vill skicka bilder på sig naken. Hon är nervös för att visa sina hängbröst. Men för varje bild han skickar, skickar hon en bild där hon visar mer och mer.. Och till sist tar han en screenshot. Dating-app: Anonym på Grindr

"De får inte veta att jag tycker om honom. Fuck vad han är snygg. Jag klarar int av det här." Det kan vara sjukt spännande att bli förälskad. Så han skapar ett anonymt konto på dating-appen för att kolla på killar. Problemet är att andra också kan vara anonyma och skicka creepy meddelanden. Avundsjuka: Sprida falska rykten

"Seriöst? Varför kommenterar Martin på Julies bilder? Men aldrig mina", tänker Cecilia. Vältränade kroppar, fint lockat hår och perfekt hy. Hon vill ha allt hon ser på Instagram. Även kommentarer från Martin, snyggaste killen i klassen. Och Julie har allt. Cecilia startar en gruppchat och börjar skapa hemska rykten om Julie. Handjob: Full på fest

"Nå, om han int gör något måst jag ju göra det." Hon har druckit massor på festen och tar med sig en kille in på wc. Hon är kåt. Han är förvirrad. Hon hånglar upp honom. Han är inte säker på att det är en bra idé. Hon sticker ner handen i hans byxor och ger honom ett handjob. Han vill bara därifrån. Trakasserier: Catcalls på skolgården

"Slappna av, vi säger ju bara att du är snygg. Kan du int ta en komplimang?" Men en komplimang känns inte alltid som en komplimang. Det vet Emma allt om. Killarna fortsätter att ropa äckliga saker efter henne. En av killarna tänker att de bara borde gå därifrån. Ändå håller de inte käft och försvinner inte fastän Emma säger ifrån. Tänk på det här innan du börjar Internationell forskning visar att sexualundervisning ska hållas i en trygg social miljö för att verkligen ge eleverna något. Därför är det viktigt att försöka åstadkomma ett så tryggt rum som möjligt, när ni ska arbeta med de ämnen filmerna handlar om. Ämnena är nämligen sex, sexualitet, social positionering och annat, som det kan kännas otryggt att tala om för vissa elever.

Eleverna kan t.ex. vara ovana vid att tala om sådana ämnen. Men de kan också vara osäkra på vad som ska hända, vad som förväntas av dem. Kanske har någon av dem erfarenheter som gör att det kan kännas obehagligt att tala om de här frågorna. Otryggheten kan också handla om de andra eleverna i klassen. De kan t.ex. oroa sig för att de andra ska skratta åt något de säger eller frågar om. En otrygg ram kan ha den följden att vissa elever deltar mindre aktivt och kanske inte frågar någonting alls. Du kan försöka skapa trygghet genom att komma överens med eleverna om att: Man deltar men får också dra sig ur.

Man har respekt för skillnader.

Homofobi och andra diskriminerande kommentarer accepteras inte.

Ingen som deltar talar mycket privat om sig själv eller andra. Här hittar du material för att arbeta vidare med de olika avsnitten.

Här kan du titta på hela serien: