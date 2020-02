Stort steg framåt för Ristomatti Hakola i världscupen – får kritik från svenskt håll efter incident på målrakan: ”Mejar ner mig”

Ristomatti Hakola gjorde sin bästa sprintinsats i världscupen den här säsongen då han slutade sjua i Falun. Men vägen dit var inte helt spikrak och svensken Oskar Svensson var inte nöjd med Hakolas agerande i kvartsfinalen.

Nio finländare kom till start i kvalet till den klassiska sprinten i Falun. Katri Lylynperä, Anne Kyllönen, Laura Mononen, Kerttu Niskanen, Lauri Vuorinen och Ristomatti Hakola gick alla vidare till kvartsfinalskedet.

Men väl där föll finländarna bort en efter en. På damsidan var ingen av de blåvita åkarna i närheten av en semifinal och även Vuorinen var chanslös på herrsidan.

Det sista finländska hoppet stod till Ristomatti Hakola och han gick inte i samma fälla, men semifinalplatsen kom inte helt problemfritt.

När åkarna svängde in på målrakan i kvartsfinalen klev Hakola och Oskar Svensson in i samma spår. Svensken stöp i marken medan Hakola lyckades stå på benen och knep den andra semifinalplatsen i heatet.

– Jag var tvungen att hålla alternativen öppna då ryssen Krasnov mörkade vilket spår han skulle ta. Svensson var bakom mig så jag kunde välja spår först.

– Det är alltid lite illa när man väjer sent men jag ville heller inte att någon skulle komma förbi mig, säger Hakola till Yle.

Se incidenten genom att klicka på huvudbilden.

"Det var inte jätteschysst"

Svensson var inte glad över händelsen efter loppet.

– Jag ser att innern är ledig, då vänder sig Hakola om lite och kliver rakt över skidorna. Det var inte jätteschysst, han ser var jag är och mejar ner mig, säger Svensson till SVT.

I semifinalen var Hakola med i kampen in i det sista men det gick inte vägen. Hakola kunde inte rå på Håvard Solås Taugböl och Teodor Peterson och slutade trea i semifinalen.

Finländarens tid var inte tillräckligt bra för en finalplats och han landade på en sjundeplats i sammandraget. Det är ändå med marginal hans bästa insats den här säsongen.

I finalen blev det en norsk uppgörelse om segern. Pål Golberg var starkast på upploppet och vann före Erik Valnes.

På damsidan blev det svensk seger. Linn Svahn fick jubla framför hemmapubliken då hon knep säsongens tredje seger. Natalia Neprjajeva slutade tvåa och Jonna Sundling trea.

Resultat, sprint (k):

Herrar:

1. Pål Golberg NOR

2. Erik Valnes NOR +0,52

3. Aleksandr Bolsjunov RUS +0,92

4. Federico Pellegrino ITA +2,40

5. Håvard S. Taugböl NOR +9,74

6. Teodor Peterson SWE +49,48

----------------

7. Ristomatti Hakola FIN

21. Lauri Vuorinen FIN

32. Iivo Niskanen FIN

46. Lauri Lepistö FIN

Damer:

1. Linn Svahn SWE

2. Natalia Neprjajeva RUS +0,08

3. Jonna Sundling SWE +0,10

4. Anamarija Lampic SLO +0,93

5. Maiken Caspersen Falla NOR +3,70

6. Astrid Uhrenholdt Jacobsen NOR +7,00

-------------

19. Katri Lylynperä FIN

27. Anne Kyllönen FIN

28. Laura Mononen FIN

29. Kerttu Niskanen FIN

35. Johanna Matintalo FIN