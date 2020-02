Andersson gav Johaug en rejäl match om segern – Pärmäkoskis chanser till en topplacering försvann tidigt

Bild: Kimmo Brandt / EPA-EFE / All Over Press

Therese Johaug åkte hem segern i Falun.

Ebba Andersson utmanade Therese Johaug i masstarten men var tvungen att ge sig. Norskan avgjorde inne på stadion och knep en ny världscupseger. Krista Pärmäkoski var aldrig med i kampen om segern men knep till slut en tionde plats.

Damernas masstart över 10 kilometer i fristil i Falun blev ingen söndagsåkning. Tidigt i loppet såg Therese Johaug till att fältet sprack och när världscupdominanten skruvade upp tempot fick hon med sig Heidi Weng och Ebba Andersson.

På den lätta banan kunde Johaug inte försöka sig på något ryck men hon grillade ändå konkurrenterna rejält. På det sista varvet klarade Weng inte längre av att hänga på och segerkampen gick mellan Johaug och Andersson.

Och till slut var det norskan om drog det längre strået. I de sista små backarna var Andersson tvungen att ge sig och Johaug fick en liten lucka som höll hela vägen in i mål.

Pärmäkoski föll tidigt ur segerkampen

För Krista Pärmäkoski försvann chansen till en topplacering redan på det första varvet. Hon hade ingen chans att hänga på när farten skruvades upp.

Pärmäkoski såg väldigt sliten ut i några skeden och som sämst var hon nere på en 16:e plats. Men hon avslutade starkt och gick i mål som tionde åkare, en placering bakom Frida Karlsson som gjorde comeback i världscupen.

– Det gick inte alls som planerat, jag ville vara med där i toppen men farten var hög från början. Jag dog lite i mitten av loppet men sedan vaknade jag till liv igen mot slutet.

– Jag var inte tillräckligt fräsch men jag tror nog att formen är bra och att det ska synas till nästa vecka när de viktigaste tävlingarna avgörs, säger Pärmäkoski till Yle.

Tre finländska damer tog världscuppoäng i masstarten. Laura Mononen slutade på 18:e plats medan Kerttu Niskanens placering blev 20:e.

Resultat, 10 km (f):

1. Therese Johaug NOR 25.04,1

2. Ebba Andersson SWE + 6,5

3. Heidi Weng NOR + 23,8

4. Astrid Uhrenholdt Jacobsen NOR + 30,3

5. Helene Marie Fossesh NOR + 36,9

6. Natalija Nepriajeva RUS + 44,8

7. Anamarija Lampic SLO + 46,2

8. Ragnhild Haga NOR + 47,8

9. Frida Karlsson SWE + 50,1

10. Krista Pärmäkoski FIN + 51,3

-------------------

18. Laura Mononen FIN +1.05,5

20. Kerttu Niskanen FIN +1.18,8

36. Anne Kyllönen FIN +1.57,7

56. Johanna Matintalo FIN +3.10,5

62. Katri Lylynperä FIN +3.50,5