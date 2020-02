Den allvarliga sjukdomen satte inte stopp för proffskarriären – Jesper Engström fortsätter på toppnivå, nu i FC Inter

Jesper Engström har bytt Vasalaget VPS mot FC Inter och Åbo. Främsta orsaken till flytten var att VPS i höst degraderades till division ett och Engström ville fortsätta karriären på liganivå. Bakom sig har han en lång karriär med både med- och motgångar.

Jesper Enström är nöjd med tillvaron. Han säger att Åbo verkar vara en trevlig stad som man säkert har lätt att trivas i, även om han inte hunnit bekanta sig särskilt mycket med staden ännu eftersom han hittills mest har rört sig mellan nya lägenheten och fotbollsstadion i Kuppis.

Vöråbördige Engström känner sig också välkommen i sin nya klubb.

- Allt känns bra med nya klubben och stämningen är bra. Vi har nu i cup-matcherna spelat med en fembackslinje som jag är van vid från VPS och tanken är att jag ska fortsätta spela som ytterback på vänsterkanten och det trivs jag med.