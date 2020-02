"Det är ett sådant surrealistiskt galet ögonblick" – mamma Helena och "Mondo" kände det på sig, pappa Greg tror på mera trots att "okänt territorium" väntar

Bild: /All Over Press

Armand "Mondo" Duplantis gjorde något otroligt i går kväll. Bara 20 år gammal slog han världsrekordet i stav, på andra försöket. Nu hyllas han världen över. Familjen säger att de kände på sig att det skulle gå vägen. Mamma Helena blev rörd till tårar, pappa Greg tror på mera. Och Mondo själv? Han är nöjd – för stunden.

I veckan i Düsseldorf var det riktigt nära. Andra försöket på 617 och ribban föll knappt.

I Polen kände så väl mamma Helena och Armand Duplantis själv att nu, nu går det vägen.

Och det gjorde det och det brakade loss på stadion. "Mondos" livslånga drömmar gick i uppfyllelse.

Se video på hoppet och det känslosamma ögonblicket efter i Sportbladets video här nedan:

– Jag har velat det här sedan jag var tre år, jag ville ha det här ögonblicket. Man vet inte hur ögoblicket kommer att kännas när det väl inträffar, det är ett sådant surrealistiskt galet ögonblicket, jag bara flyter omkring i luften. Jag är i sjunde himlen, sade Duplantis till SVT.

– Det känns lite fake nu i efterhand. Det känns som att det inte är sant, som att jag inte riktigt på riktigt har slått världsrekordet, säger Duplantis i en videointervju med internationella friidrottsförbundet.

Nu är OS-guld det stora målet för Duplantis.

– Nu har jag OS som det stora målet. Jag vill vara allra bäst där och ta OS-guld. Jag vill fortsätta vara bäst när det verkligen gäller, säger Duplantis till Expressen.

"Han kan hoppa högre"

Via famnen på sina konkurrenter sprang Duplantis snabbt upp till läktaren där han blev omfamnad av mamma Helena som var rörd till tårar.

– Jag kan inte processera det just nu. Det var känslor och tårarna kom, det var helt otroligt. Det känns overkligt just nu, det har ännu inte riktigt fallit in om jag ska vara ärlig, säger Duplantis mamma till SVT.

Armand Duplantis visste att det skulle gå. Armand Duplantis. Bild: /All Over Press

Duplantis mamma var på plats också i Tyskland då superstjärnan gjorde sitt första världsrekordförsök. I går i Polen var hon nästan redan säker på att det skulle lyckas.

– Det måste jag säga. Första hoppet var så nära och pappa Greg smsade: "han kommer klara det här", och det gjorde han. Det kändes som att han hade det i kroppen.

– Han var nära i Düsseldorf så jag var övertygad om att han hade kapaciteten, men allt kan hända, säger däremot pappa Greg till Aftonbladet.

Vi är uppe i okänt territorium. Ingen människa vet hur man hoppar 618

Också Duplantis själv kände på sig att det hoppet sitter.

– Jag visste att jag kunde göra det, jag hade en sådan adrenalinrusch som gick genom kroppen, säger han till Internationella friidrottsförbundet.

Frågan är nu hur högt "Mondo" egentligen kan nå. Han själv kallade gårdagens superhopp för "ett bra sätt att inleda det stora året". Enligt mamman och tränaren Helena Duplantis tar han med sig styvare stavar till Glasgow för att maxa, säger hon till Aftonbladet.

– Han kan hoppa högre än så. Jag är säker på det. Men vi är uppe på okänt territorium. Ingen människa vet hur man hoppar 618, säger Duplantis pappa til Aftonbladet.

Redan i går frågade arrangörerna efter världsrekordhoppet om han ville höja ribban till 618. Något han skrattade gott åt.

– Jag sa att nja, jag tror jag sparar det till en annan dag, skrattar "Mondo".

– 617 är rätt så bra, för stunden.