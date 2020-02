Lejonens ryggrad knäcktes efter tung start – Tre Kronor vann klassikermötet i Globen

Det blev ingen rolig avslutning på EHT-turneringen för Lejonen. Laget släppte in tre mål i den första perioden mot Sverige och då var matchen körd. Finland förlorade två av tre matcher i turneringen.

Finland har tappat rejält efter urladdningen mot Ryssland i torsdags. Laget gjorde en tam insats mot Tjeckien i går och kvällens EHT-avslutning mot Sverige blev heller ingen höjdare.

Den finländska offensiven var riktigt svag även i klassikermötet mot Tre Kronor. Finland lyckades bara göra ett mål och Sverige tog en komfortabel seger med 5–1.

– Sverige gjorde mål på sina chanser och det gjorde inte vi. Vi spelade ändå en ganska så bra match, vi hade många chanser men vi fick inte in pucken, säger förbundskaptenen Jukka Jalonen till Yle efter matchen.

Precis som i gårdagens match mot Tjeckien hamnade Lejonen i ett tidigt underläge. Linus Johansson vispade in pucken då Frans Tuohimaa spottade ut en retur efter 2.42.

Några minuter senare hängde Tuohimaa inte med i svängarna när Sverige spelade i powerplay. Samuel Fagemo sköt ett skott som inte såg helt otagbart ut men pucken gick in bakom HIFK-keepern.

2–0 till Sverige och ännu tyngre skulle det bli för Lejonen i första perioden. Först tvingades Lauri Pajuniemi lämna isen skadad och då drygt fyra minuter återstod att spela gjorde Daniel Zaar 3–0 för Sverige.

Frans Tuohimaa hade ingen rolig första period. Frans Tuohimaa räddar ett skott från en svensk spelare. Bild: EPA-EFE/ERIK SIMANDER

Finland tog över i andra perioden

Sverige lekte med Finland under långa stunder men i slutet av perioden fick Lejonen in en viktig reducering. Joel Mustonen styrde in sitt första landslagsmål.

– Det är fint att göra mål men det krävs fler fullträffar för att vi ska komma in i matchen. Vi måste vinna närkamperna och röra oss snabbare med pucken, sa Mustonen till Yle efter den första perioden.

Det var också exakt vad Lejonen gjorde i början av den andra perioden. Sverige tappade greppet om matchen och Finland tog över.

Finland hade flera reduceringschanser men saknade skärpan i avsluten och det straffade sig. I slutet av perioden gick Sverige upp i en tremålsledning igen då Finland förivrade sig i anfallszonen och Dennis Everberg gjorde 4–1 efter en kontring.

Finland var i stort behov av en tidig reducering i den sista perioden för att skapa lite spänning i matchen men Magnus Hellberg i den svenska kassen höll tätt. I stället gjorde Linus Johansson 5–1 i tom bur i slutet av matchen.

– Jag kan inte önska ett bättre resultat. Det har varit en fantastisk inställning från grabbarna i varje match, jag är stolt över dem, säger Sveriges förbundskapten Johan Garpenlöv till SVT Sport.

Sverige vann hemmaturneringen efter tre raka segrar medan Finland slutade på tredje plats tack vare segern över Ryssland.

Resultat:

Sverige – Finland 5–1 (3–1, 1–0, 1–0)

02.42 1–0 Linus Johansson (Henrik Tömmernes)

08.37 2–0 Samuel Fagemo (Lukas Bengtsson, Marcus Nilsson) pp

15.43 3–0 Daniel Zaar (Jonathan Pudas, Sebastian Strandberg)

19.52 3–1 Joel Mustonen (Miika Koivisto, Ilari Melart)

36.14 4–1 Dennis Everberg (Samuel Fagemo, Fredrik Händemark)

58.48 5–1 Linus Johansson

Magnus Hellberg SWE 7+9+11=27

Frans Tuohimaa FIN 2+3+10=15