Rysk och norsk dominans i Falun – Iivo Niskanen orkade inte till slut och slutade nia efter alla rödklädda, Hakola stod för "bästa loppet"

Precis som väntat var det de norska och ryska kanonerna som tog för sig i Falun. Bolshunov fortsätter dominera och tog sin sjunde seger. Iivo Niskanen inledde bra men tappade mark till tätgruppen, mer och mer kilometer för kilometer. Niskanen var till slut nia. Ristomatti Hakola knep i sin tur en elfte placering.

Ingen kunde rå på de norska och ryska kanonerna under herrarnas masstart i Falun i dag. Kanonerna tog hand om placeringarna ett till åtta.

Bolshunov och Sjur Röthe rymde från de andra under den sista kilometern och gjorde upp om segern på upploppet. Bolshunov var till slut starkare i spurtstriden trots norrmannens fenomenala glid.

Samtidigt knep han sin sjunde seger för säsongen och utökade ledningen i den totala cupen.

Efter duon kom först Ivan Yakimushkin i mål, ungefär tio sekunder efter segrande landsmannen, och efter det Andrey Melnichenko.

Efter det var det gänget norrmän som tog sig i mål.

Niskanen kroknade

Under de tre första varven var Iivo Niskanen med i tätstriden. Vid fem kilometer låg han trea efter Hans Christer Holund och Alexander Bolshunov. Vid sex kilometer etta.

Men vid åtta hade han redan fallit ur tätgruppen.

Vid 11,7 kilometer delades det ut bonuspoäng. Sex stycken knep Niskanen som femte man vi mellantiden. Men efter det började han tappa mark.

– Jag borde ha kunnat placera mig bättre. Några killar kom förbi på slutet. Jag fick ändå några bonussekunder precis som jag hade planerat att ta, säger Niskanen till Yle efter tävlingen.

Under den sista kilometern blev han ännu omkörd av norrmännen Krogh och Jenssen. och var till slut i mål som nionde man.

– Som helhet var veckoslutet nog inte alls bra.

"Bästa loppet"

Om inte Iivo Niskanen var på så muntert humör så var ändå Ristomatti Hakola mer än nöjd i dag.

Ristomatti Hakola kom fint i mål som elva ungefär femton sekunder efter Niskanen.

– Det var en bra tävling. Det blev ingen trängsel och man fick just så mycket plats man behövde i spåret. Det var bara att köra på för fullt.

– Det var säkert det bästa distansloppet i fristil jag gjort, säger Hakola till Yle.

Resultat, herrar 15 km fristil

1. Alexander Bolshunov (RUS) 33:10,3

2. Sjur Röthe (NOR) +0,8

3. Ivan Yakimushkin (RUS) +9,7

4. Andrey Melnichenko (RUS) +10,5

5. Hans Christer Holund (NOR) +11,0

6. Simen Hegstad Krueger (NOR) +30,2

7. Finn Haagen Krogh (NOR) +31.5

8. Jan Thomas Jenssen (NOR) +31,6

9. Iivo Niskanen (FIN) +32,1

10. Clement Parisse (FRA) +33,8

11. Ristomatti Hakola (FIN) +45,5

22. Perttu Hyvärinen (FIN) +1.15,4

56. Lauri Lepistö (FIN) +3.02,0

71. Lauri Vuorinen (FIN) +4.31,0