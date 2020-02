Sista säsongen av Homeland har premiär idag - verklighetsnära TV-serie drömmer trots allt om goda hjältar i världens konflikter

TV-serien Homelands åttonde och sista säsong börjar idag. Den populära serien som mött kritik för sin framställning av den muslimska världen avslutas i Afghanistan och utspelar sig mot bakgrunden av de pågående fredsförhandlingarna med Talibangerillan.

Första säsongen av Homeland sändes för nästan 10 år sedan, hösten 2011. Så vi börjar med en tillbakablick.

Namnet Homeland anspelar på USA:s departement för inrikes säkerhet. Serien baserar sig på den israeliska förlagan Hatufim (Prisoners of War på engelska).

Handlingen pendlar mellan Washington D.C. och Mellanöstern eller andra länder som är fokus för USA:s militära närvaro utomlands.

Seriens första säsonger kretsar kring den bipolära CIA-agenten Carrie Mathison (spelad av Claire Danes) och marinkårsofficeren Nicholas Brody (Damian Lewis) som räddas från en ohygglig fångenskap hos al-Qaida och gör karriär inom politiken i USA.

Efter ett tips från en källa börjar Carrie misstänka Brody för att vara en hjärntvättad agent för terrororganisationen.

Serien utvecklar en tät, intrigdriven handling där Carrie försöker avslöja sanningen om Brody samtidigt som hon döljer sin diagnos som bipolär.

Brody för en själslig kamp för att göra sig fri från terrorledaren Abu Nazirs (Navid Negahban) diaboliska inflytande. Nazir försöker med Brodys hjälp genomföra ett terrorattentat i USA.

De kommande säsongerna utspelar sig i Libanon, Iran, Afghanistan, men också Tyskland och Ryssland, där agenter genomför ljusskygga uppdrag för att främja USA:s säkerhetsintressen.

Det politiska manövrerandet som pågår bakom kulisserna i Washington D.C. är inte mindre smutsigt.

Carrie och hennes kollega och förtrogne Saul Berenson (Mandy Patinkin) börjar ifrågasätta pålitligheten hos sina egna överordnade inom underrättelsetjänsten.