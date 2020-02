Världens främsta filmpris delas ut - nu är det dags för den 92:a Oscarsgalan

Årets största filmprisspektakel sänds live från Dolby Theatre i Los Angeles natten till måndag 10.2. Festligheterna inleds med direktsändning från röda mattan kl. 01.30, galan med utdelningen av Oscarsstatyetterna tar vid kl.03. Galan kan ses på Yle Arenan och Yle Teema Fem och refereras på svenska av Silja Sahlgren-Fodstad och Nicke Aldén.

För några veckor sedan fick man veta vem och vilka filmer som fått en Oscarsnominering. Allra flest nomineringar, elva stycken, knep filmen Joker. The Irishman, Once Upon a Time in Hollywood och 1917 fick tio nomineringar var.

Också under Baftagalan (The British Academy of Film and Television Arts) i Storbritannien var det förhandsfavoriterna 1917 och Joker som tog hem majoriteten av priserna. Men Renee Zellweger utsågs till årets bästa kvinnliga huvudrollsinnehavare för filmen Judy, skildringen om sångerskan och skådespelaren Judy Garland.

Dags för Tarantino att få en Oscar för bästa regi?

Silja Sahlgren-Fodstad hoppas på en Oscar för Zellweger.

– Jag skulle unna Renée Zellweger en Oscar för Judy, en film som lite överraskande fick bara två nomineringar - den andra för bästa make up och hår.

– I Oscarssammanhang brukar man ha en förkärlek för filmer om kända personer och filmer som skildrar filmvärlden. Men trots att Judy passar in på bägge beskrivningarna så räckte det tydligen inte ända fram.

Filmkritiker Silja Sahlgren-Fodstad Svenska Yles filmkritiker Silja Sahlgren-Fodstad Bild: Barbro Ahlstedt / Yle

Nicke Aldén tycker att det skulle vara dags för giganten Quentin Tarantino att få en Oscar för bästa regi.

– Karln har sagt att han bara kommer att göra tio filmer så det börjar vara bråttom. Once Upon a Time in Hollywood är hans nionde, enligt honom själv, eftersom har räknar Kill Bill Volume 1 och Volume 2 som en enda film. Quentin har underhållit massorna i snart 30 år, det vore dags nu.

Lyckas Oscars 2020 överraska?

Nicke Aldén hoppas på att galan ska leverera överraskningar och bjuda på ett visst mått av spontanitet och oväntade vändningar. Speciellt mycket hoppas han på filmen Parasite, den sydkoreanska hiten som har har fått sex Oscarsnomineringar.

– Jag hoppas jag har fel i mina tippningar, det finns ingenting roligare än då Oscars lyckas överraska! Att se Parasite dra röda mattan under oss alla och vinna stort och bli historisk är drömmen för mig i år. Jag hoppas också att Parasite överraskar med att vinna fler pris än den uppenbara; bästa utländska film.

Nicke Aldén Programledare och redaktör Nicke Aldén i smoking och med ett skumppaglas i handen Bild: Barbro Ahlstedt / Yle

Silja och Nicke refererar i år Oscarsgalan för femte året i rad. När de ser tillbaka på åren som gått är de rörande eniga om vad som har varit det mest oförglömliga ögonblicket hittills: Såseriet när man 2017 utropade La La Land till vinnare, innan det visade sig att priset gått till Moonlight.

– Moonlight-La La Land-fadäsen är oförglömlig och gav galan mer uppmärksamhet än vad den någonsin tidigare har fått under sin över 90 åriga existens, säger Nicke.

Se galan med svenskt referat på Yle Arenan och på Yle Teema Fem

Du kan se Oscarsgalan med svenskt referat på Yle Teema Fem och på Yle Arenan. Sändningen inleds kl. 01.30 och avslutas ca kl. 06.30. Oscargalan kan ses på Yle Arenan i en vecka efteråt.

Passa också på och följ @ylekultur på Instagram, där håller My Tengström er uppdaterade hela natten kring händelserna under Oscarsgalan.

Läs mera på Oscargalans officiella webbplats.