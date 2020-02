Förhandsfavoriterna framgångsrika på Oscarsgalan - sydkoreanska Parasit är årets bästa film, Joaquin Phoenix och Renée Zellweger årets bästa skådespelare

Filmkonstens mest prestigefyllda priser delades ut vid den årliga Oscarsgalan i Los Angeles natten till måndag. Sydkoreanska Parasit gjorde historia.

Bong Joon-hos Parasit är årets bästa film. Vinsten är historisk: tidigare har priset för bästa film alltid gått till en engelskspråkig film, med undantag av stumfilmer. Den svarta satiren om klasskillnader vann även kategorin för bästa regi, vilket är första gången som Oscarn i den kategorin går till en sydkoreansk film.

Parasit tilldelades också guldstatyetterna för bästa internationella film samt för bästa originalmanus, den sistnämnda likväl den första av sitt slag att gå till en asiatisk film.

En rörd Joaquin Phoenix tog emot sin guldstatyett för bästa manliga huvudroll. Det här är hans första Oscar.

Joaquin Phoenix knep priset för årets bästa manliga huvudroll i filmen Joker. Det är hans första Oscar.

Renée Zellweger är i sin tur bästa kvinnliga skådespelare för huvudrollen i filmen Judy.

Laura Dern fick priset för bästa kvinnliga biroll i Netflix-dramat Marriage Story, vilket är hennes första Oscar.

Som väntat gick priset för bästa manliga biroll till Brad Pitt i filmen Once Upon a Time in Hollywood. Det är Pitts första Oscar för en skådespelarinsats.

Renée Zellweger är årets kvinnliga skådespelare för rollen som Judy Garland i filmen Judy.

Priset för bästa manus efter förlaga gick till Taika Waititi för filmen Jojo Rabbit.

Bästa långfilmsdokumentär är American factory, den första film som presidentparet Obama lyft fram genom sitt produktionsbolag Higher Ground.

Bästa animerade långfilm gick till Toy story 4.

Färska Oscarsvinnaren Brad Pitt, som premierades för sin roll som stuntman Cliff Booth i Quentin Tarantinos film Once Upon a Time in Hollywood.

Filmgalan ordnades nu för 92:a gången.

