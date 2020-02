Oscarsgalan 2020 - först gick allt enligt manus, sedan skrällde det

Bild: /All Over Press

Det gick som väntat i alla skådespelarkategorier, men vad hände med de andra prisen? Vad syftade Brad Pitt på i sitt tacktal och vilken koppling har den stora musikvinnaren till Finland?

Största överraskningen:

Nicke: Att Parasite vann så stort. Det trodde jag inte skulle hända, men är väldigt glad över att jag hade fel.

Silja: Instämmer- det var helt klart kvällens skräll. Jag trodde inte att Hollywood var moget för att ta det här steget.

Mest väntat:

Nicke: Skådisprisen gick som väntat till samtliga fyra skådespelare som varit förhandsfavoriter under hela Award Season.

Tack. Tack. Renée Zellweger belönades för sin roll som Judy Garland. Renée Zellweger tar emot sitt pris för bästa kvinnliga huvudroll. Bild: AFP / Lehtikuva

Silja: Även de tekniska prisen landade där man väntat.

Roligaste presentationen:

Nicke: Maya Rudolph och Kristen Wiig som presenterade prisen för bästa scenografi och bästa kostym.

I samband med bästa kostym passade de på att bjuda på en mashup av olika låtar som nämner ett klädesplagg på sätt eller annat. Hysteriskt roligt!

Bubblare: Olivia Coleman som vann bästa kvinnliga huvudroll ifjol. Meddelade glatt och öppet om hur glad hennes make var över fjolårets vinst.

Väldigt glad.

Trots att Olivia fött tre barn åt dem. Hon var också glad. Och nöjd. Enligt egen utsago. Olivia fortsätter charma sockorna av publiken och sina kollegor. Hon kunde lätt agera värd för hela galan.

Silja: Mest underhållande visuellt var James Corden & Rebel Wilson i kattdräkt som en hänvisning till sin medverkan i årets mest utskällda film.

Och verbalt funkade Will Ferrells & Julia Louis-Dreyfus´ lek med beskrivningen av kategorierna bästa foto och bästa klipp.

Bästa talet:

Nicke: Hildur Guðnadóttir som vann en statyett för bästa originalmusik för filmen Joker. Hon uppmanade alla flickor att använda sin röst för att uttrycka musiken som finns inom dem.

Hänvisade till River. Joaquin Phoenix höll ett känslosamt tal. En rörd Joaquin Phoenix under Oscarsceremonin. Bild: AFP / Lehtikuva

Silja: Joaquin Phoenix. Punkt. Joaquin sa allt som behöver sägas. Och lite till. "Alla förtjänar en andra chans." Han om någon vet exakt vad det innebär.

Tydligaste politiska kängan:

Silja: Brad Pitt som hänvisade till rättegången mot Trump genom att säga: "jag har bara 45 sekunder på mig, vilket är 45 sekunder mer än vad senaten gav John Bolton den här veckan".

Nicke: What she said.

Tack för allt. Brad Pitt belönades för sin roll i Once Upon A Time in Hollywood och passade på att ge senaten en örfil. Brad Pitt håller i sin nyvunna Oscar för bästa manliga biroll. Bild: /All Over Press

Årets "torilla tavataan"

Silja: Nja, det närmaste vi kom en finländsk koppling i år var när isländska Hildur Guðnadóttir vann för musiken till Joker. År 2017 stod hon tillsammans med Lasse Enersen bakom musiken till Tom of Finland.