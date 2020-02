De vandrade och vandrade och korsade småningom gränsen till Sydsudan. Där träffade Nakout en annan tillfångatagen kvinna som hade ena örat och halva munnen avskurna.

- Hon berättade att så går det om man säger emot dem och jag blev så rädd.

Kvinnan berättade att Nakout från och med nu skulle bli soldaternas sexslav, att hon skulle komma att bli systematiskt våldtagen.

Det var för mycket för Nakout att ta in. Och då de sedan inledde sin veckolånga vandring västerut mot Kongos väldiga bushområde, som skulle bli hennes hem i över ett årtionde, våldtogs hon för första gången.

- De band mig så att repen skar in i benen. Sedan brände de mig, berättar Nakout och visar ärren efter tortyren som hon har på benen.

Det här kom att bli Nakouts och många andras vardag. De unga flickorna dog i bushen en efter en berättar hon, av sjukdomar, utmattning, omständigheterna.

Och de ohyggligheter Nakout och de andra tvingades bevittna, har för alltid etsat sig in i hennes psyke.

Sverker Finnström, docent i kulturantropologi vid Uppsala universitet, har forskat om konflikter i norra Uganda och LRA, Herrens motståndsarmé. Han har besökt landet i omgångar sedan 1997.

Finnström säger att LRA är erfarna och uthålliga, de har hållit på sedan mitten av 1980-talet nu. De har en isolerad världsbild där det råder strikt kontroll, som en slags sekt och där Joseph Kony är den absoluta ledaren. Nakouts berättelse stämmer väl in i Sverker Finnströms bild.

- Det är ett skräckvälde med stor kontroll. Andra rebellbefäl som hotar Konyes makt avrättas systematiskt. Men det är också ett symboliskt våld, ett groteskt och uppseendeväckande sådant.

Detta sätter givetvis skräck i befolkningen.

Både flickor och pojkar och kvinnor kidnappas, bekräftar Finnström.

Kvinnorna och flickorna distribueras till olika rebellbefäl som sexslavar.

- Valet de har då de kidnappas är att antingen dö eller låta sig våldtas, konstaterar Finnström.

Nakout ingick i en grupp på cirka 200 personer. Ungefär 50 var soldater. Det fanns ytterligare tre sådana LRA-grupper i Kongos djupa djungler, och ledaren Kony alternerade i de olika grupperna.

De var ständigt i rörelse, eftersom de inte kunde riskera att upptäckas. De sov i provisoriska tält och åt då de lyckades fånga något vilt djur.

De drack då det regnade.

- Vi tog gummistövlarna av de som dött och samlade regnvatten i dem för att ha att dricka, berättar Nakout.

Det brutala våldet tog aldrig slut. Nakout bevittnade bland annat hur de misshandlade tio personer och slängde dem alla i en och samma grop. Vissa var fortfarande vid liv, men de begravde dem ändå.

- De här bilderna... jag kan inte sluta se dem.

Nakout säger att bushen är helvetet på jorden.

- Det är värre än slaveri.

Ledaren Kony fattade tycke för Nakout och hon födde hans barn ute i bushen.

- Ingen hjälpte mig, jag födde som ett djur. Det fanns inga mediciner, inga vaccinationer eller någon vård.

Den lille pojken togs ifrån henne efter någon månad. Hon har inte sett honom sedan dess.

LRA är också känt för sina barnsoldater. Barnsoldater är inget ovanligt fenomen, de används på flera håll i världen. Men LRA är ändå i en klass för sig, konstaterar Finnström.

- Mängden minderåriga som kidnappats har skjutit i höjden, det är extremt många, tiotusentals barn som kidnappats. De hjärntvättas och tvingas begå ohyggliga brott mot mänskligheten.