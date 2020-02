Pekka Rinnes nya mardrömskväll – utbytt efter fyra insläppta på en dryg period: "Den här typen av matcher har kommit för ofta den här säsongen"

Bild: All Over Press

Juuse Saros har spelat andrafiolen bakom Pekka Rinne i flera säsonger. Är det dags för ett tronskifte snart? Juuse Saros byter av Pekka Rinne i Nashville. Bild: All Over Press

Pekka Rinnes svaga NHL-säsong bara fortsätter. Fyra insläppta mål, utbytt och en ny darrig insats sätter ännu fler frågetecken runt veteranmålvakten. Är han Nashvilles förstaval längre? "Det har varit jäkligt tufft den här säsongen", säger Rinne.

Vancouver laddar för festligheter den här veckan. Natten mot torsdag finsk tid ska tvillingarna Sedin hyllas och få se sina tröjor hissas upp i taket i Rogers Arena.

Canucks värmde upp mot Nashville Predators i natt – och den matchen blev verkligen ingen fest för Pekka Rinne.

Snarare tvärtom.

Rinne blev utbytt tidigt i andra perioden med fyra insläppta mål på sitt konto. Insatsen speglar en säsong som har gått illa för 37-åringen.

Rinne har under 90 procent i räddningsprocent – hans sämsta notering under NHL-åren. Han har aldrig hamnat under 90-strecket, men nu är formen svag.

– Den här säsongen har egentligen aldrig lyft för min del. Då känns allt mycket tyngre. När det går bra och man har en sån här dag kan man snabbt glömma det. Den här säsongen har den här typen av matcher kommit alldeles för ofta, säger han till Yle.

– Det har varit jäkligt tufft den här säsongen.

Ifrågasätter attityden

Nashville avslutade bortaturnén med matchen i Vancouver. Det var Rinnes första start under resan, men han fick alltså lämna kassen tidigt.

– Vi gav dem några bra lägen, Rinne hade lite oflyt och pucken gick in. Jag sa till Pekka när han blev utbytt att jag inte gjorde det för att han spelade dåligt. Vi måste spela bättre framför målet, säger Nashvilles tränare John Hynes på klubbens webbplats.

Hynes ifrågasätter spelarnas attityd i första perioden. I andra perioden gav han flera av stjärnorna knapert med speltid för att sätta ner foten.

– När vi inte har rätt tuffhet den här tiden på året är det dags att fundera varför det ser ut så. Varför startade vi matchen på det där sättet?

"Saros spelar lugnare"

I matchen vaktade Juuse Saros kassen i de två sista perioderna. Mikael Granlund stod för en av Nashvilles två reduceringar, men det hjälpte föga.

I en kolumn skriver Yle Urheilus Tommi Seppälä att det här är första gången under NHL-karriären som Saros verkligen är klart bättre än sin målvaktskollega.

"I Rinnes spel syns det att han försöker för mycket. Även om laget skakar så spelar Saros lugnare. Han simmar väldigt sällan runt i målgården. När tränaren John Hynes ska ta ut målvakt till de kommande matcherna är det svårt att sätta Saros på bänken", skriver Seppälä.

Nashville spelar åtta av sina tio kommande matcher på hemmaplan. Då borde kursen vända om laget ska spela slutspelshockey i vår.