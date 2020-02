Sinn Féin vädjar till EU att ta en mer aktiv roll: Stöd oss i vår strävan efter att förena Irland och Nordirland

Partiet Sinn Féin, som i lördags stärkte sin makt i parlamentsvalet i Irland, närmar sig EU i ett försök att få stöd för sina planer på ett återförenat Irland.

Partiet strävar efter att förena Nordirland med Irland, och vill ha en folkomröstning i frågan inom fem år.

Det vänsternationalistiska partiet Sinn Féin är efter valet det näst största partiet i parlamentet och har ritat om den irländska politiska kartan.

Irländsk politik har hittills dominerats av två center-högerpartier, Fianna Fáil och Fine Gael. De har genom olika koalitionsregeringar växelvis styrt Irland sedan 1932.

Både Fianna Fáil och Fine Gael uteslöt på förhand ett regeringssamarbete med Sinn Féin eftersom man anser att partiet inte gjort upp med sitt förflutna som en politisk gren till terrororganisationen IRA.

Väljarna har däremot varit ganska jämnt splittrade i frågan om huruvida Sinn Féin kan släppas in i regeringsarbetet.

Sinn Féins partiledare Mary Lou McDonald anser att EU mer aktivt borde ta ställning till Irland på samma sätt som EU "finansiellt och politiskt" stödde den tyska återföreningen. Det säger hon i en intervju för BBC.

Hon jämför också den irländska ön med den delade ön Cypern, och påpekar att EU har en positiv inställning till ett förenande av öns båda delar.

McDonald betecknar uppdelningen av Irland år 1921 - då sex distrikt blev kvar under brittiskt styre och resten blev självstyrande - som en katastrof.

- Förening, försoning och goda relationer med vår närmaste granne är den enda vägen framåt, säger hon.