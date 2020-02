Från "plågsam period" till lysande målform: Aho skrev om målrekordet – suktar efter mer och vill föra sitt Carolina till Stanley Cup-mästerskapet

Sebastian Aho har pangat in rekordmånga mål den här säsongen. Sebastian Aho. Bild: Icon Sportswire/AOP

För sjätte matchen på raken lyckades Finlands hetaste målskytt i NHL sätta in en fullträff. Samtidigt skrev 22-åringen om sitt målrekord då han i natt satte in mål nummer 31. Glädjande efter den tunga starten på säsongen. För Aho är det ändå inte det som betyder mest: han vill ta sig till, och vinna, Stanley Cup-finalen. Nattens förlust fällde ändå Carolina under slutspelssträcket.

Natten till söndag tangerade Sebastian Aho sitt målrekord från i fjol.

Tidigt i morse slog han det.

Carolina fick än en gång jaga från underläge direkt från start men fick matchen kvitterad i slutet av första perioden. För sjätte matchen på raken lyckades Aho sätta in ett läckert mål och är nu uppe i 31 den här säsongen.

Ahos mål tröstade ändå föga i natt då det blev det enda i matchen för Carolina som åkte på förlust.

– Det är tufft då du måste jaga hela matchen. Vi gjorde det inte lätt för oss. Vi måste spela bättre, kommenterade Aho efter matchen på klubbens webbplats och fick medhåll av tränaren.

– Vi spelade inte jättebra i första perioden men blev bättre mot slutet. Vi lyckades ändå inte hålla målet rent i boxplay och det var skillnaden. Vi var inte tillräckligt bra för att vinna, konstaterade Rod Brind'Amour.

Oerhört jämt i öst

I och med förlusten mot Dallas föll Carolina i tabellen i östra konferensen. I nuläget ligger man på en nionde plats under slutspelssträcket.

Kampen är otroligt hård och fem lag är inom fem poäng från varandra i öst. Carolina har en poäng upp till åttan Toronto, men också bara en poängs marginal till tian Florida.

– Den här tiden på året spelar man om segrar. Det är klart att jag vill hjälpa laget att göra mål och poäng. Intensiteten är hög i matcherna och alla lag kämpar om poängen för allt de är värda. Det här är en fin period, säger Aho efter matchen till Yle.

LAG MATCHER POÄNG 5. NY Islanders 55 72 6. Columbus 57 70 7. Philadelphia 57 69 8. Toronto 57 68 9. Carolina 56 67 10. Florida 56 66

Målet för säsongen är ändå klart – placera sig bättre än i fjol. För det finns det bara ett alternativ: att ta sig till Stanley Cup-finalen.

– Det är klart att man suktar efter mer. Vi bevisade för oss själva vad vi går för förra säsongen och nu är ribban lagd där. Det är klart att allas mål är att vinna Stanley Cup. Det är också vårt mål. Nu jobbar vi som galningar för att ta oss till slutspelet, säger Aho.

Från plågsamt till flyt

Förra veckan skrev Yle Sportens Anders Nordenswan i NHL-kolumnen att Sebastian Ahos säsong är finländarens jobbigaste hittills.

Ändå har han nu gjort 31 mål och ligger sexa i målbörsen i NHL.

Men Aho håller med om att det stundvis varit tungt.

– Jag har lyckats göra en helt skaplig mängd mål i år, trots att starten på säsongen var svår. Det var motigt och det kändes hopplöst att nå resultat. Det var en plågsam period. Efter det har jag ändå hittat målformen och nu försöker jag hålla upp den formen, säger Aho till Yle.

Sebastian Aho trivs med att spela med Teräväinen. Sebastian Aho och Teuvo Teräväinen åker via bänken och gratuleras av sina lagkamrater. Bild: John Crouch/Icon Sportswire

Aho är inte heller den enda finländaren som klarat sig bra av finländarna i Carolina. Teuvo Teräväinen som nyss lyftes upp i samma kedja som Aho har stått för 54 poäng den här säsongen.

"Hårda gossar"

Av 177 Carolina-mål den här säsongen har endera Aho eller Teräväinen varit delaktiga i 82 stycken, det vill säga nästan i hälften.

– Det känns bra att spela med honom. Vi har lyckats bra.

Aho berömmer också det unga ryska löftet Andrei Svetnjikov som även han spelar i samma kedja. Givetvis utan att alls glömma bort den tredje finländaren i truppen: nyförvärvet i laget Erik Haula.

– Han är en lysande center. Jag tycker vi blev bättre som lag under sommaren. Vi har riktigt duktiga spelare och en fenomenal laganda. Alla har kommit bra in i laget. Vi trivs tillsammans och halla sköter sitt eget jobb bra, säger Aho.

Haula har kommit bra in i gänget. Erik Haula i Carolina. Bild: /All Over Press

Också Haula anser att han hittat sin plats i Carolina och trivs med de två finländska stjärnspelarna.

– De är hårda gossar så det är bra att de spelar med mig och inte mot mig. De är båda grymma spelare och det har varit glädjande att lära känna dem också utanför isen, säger Haula till Yle.

Texten är delvis baserad på Yle Urheilus artikel "Sebastian Aholle uusi maaliennätys, 31 – aikoo runnoa Carolinan pudotuspeleihin vaikka väkisin: ”Tavoite on voittaa Stanley Cup” skriven av Johanna Juntunen.