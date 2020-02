Starke idrottarrösten Sebastian Samuelsson kräver krafttag mot dopningen – vill också att man inte ska vara blåögd i Sverige: ”Vi måste självrannsaka oss”

Aho lyckades för sjätte gången på raken och är nu uppe i 31.

För sjätte matchen på raken lyckades Finlands hetaste målskytt i NHL sätta in en fullträff. Samtidigt skrev 22-åringen om sitt målrekord då han i natt satte in mål nummer 31. Glädjande efter den tunga starten på säsongen. För Aho är det ändå inte det som betyder mest: han vill ta sig till, och vinna, Stanley Cup-finalen. Nattens förlust fällde ändå Carolina under slutspelssträcket.