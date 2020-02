Forna kriskommunen Puumala fick ordning på ekonomin, men befolkningsutvecklingen i Södra Savolax oroar: ”Det föds färre än tio barn och dör 40-50 personer per år”

Södra Savolax figurerar ofta i statistik över områden som blir av med invånare och där kommuner har ekonomiska problem. Befolkningen åldras, kostnaderna ökar och skatterna höjs. Undantaget är Puumala, som fått ordning på ekonomin och stopp på utflyttningen.

Det är lugnt och närmast folktomt i centrala Puumala en stormig vardag i februari. Vyn domineras av den massiva bron över sundet. Puumala marknadsförs som "Saimens hjärta". Det är lätt att förstå varför.

Bron öppnades för trafik år 1995. I samma veva slutade den sista färjan som hörde till stamvägsnätet i Finland trafikera.

- Om somrarna lever Puumala upp och det är då man ska göra sina pengar, berättar företagaren Maiju Teittinen i blombutiken Boutique Ruusunen.



- Puumala har satsat på barnfamiljerna och försökt få familjer att flytta hit. Dagvården är gratis. Det är ett stort lockbete, säger Teittinen, som själv är trebarnsmamma.

Puumala sänkte nyligen sin kommunala skattesats för tredje gången på en kort tid till 19,5 procent. En invånare här sparar hundratals euro per år jämfört med dem som bor i grannkommunerna.

- I min hemkommun Juva går det inte lika bra. Här har dom förmåner för barnfamiljerna och en låg kommunal skattesats. Visst känns det i plånboken, säger Timo Lindgren, vars företag inom skogsmaskinsbranschen sysselsätter nio personer i Puumala.

På kommunkansliet är situationen närmast overklig. Fullmäktigeordförande Unto Pasanen (C) och kommundirektör Matias Hilden är kallade till platsen för att förklara varför det går så bra.

I dag har Puumala drygt 2000 invånare. Invånarantalet har ökat en aning de senaste åren. För 15 år sedan var man klassad som kriskommun och dryftade fusion.

- Vi har balanserat ekonomin. Ja, fast de senaste åren har vi inte längre behövt hålla på med det, säger Pasanen.