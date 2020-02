Nu ska du skicka in din låt!

Sjung in din låt och skicka den till oss senast 5.4.2020! programledare pekar på dej Bild: Yle/Jaakko Vuorenmaa

Det här gäller dej som är mellan 8-15 år (född 2005-2012).

Du kan t ex banda in låten på din telefon och skicka in den! Huvudsaken att vi får höra din låt på något vis.

Om du blir vald till en av de tio finalisterna, hjälper vi dej att få den perfekt!

Man kan delta som grupp eller ensam. Sjunga på svenska, finska eller samiska.

Vi är på sommarläger i Karis, artister och dansare, första veckan i juni. Där jobbar vi vidare på ditt scenframträdande, vi utvecklar din låt och sångteknik. Tillsammans med tv-teamet får du fundera ut dina scenkläder och vad du vill ha med i ditt nummer på scenen. Vi finns där för dig!

Själva MGP-finalen hålls i höst, 10 oktober 2020. Den veckan är vi i Helsingfors.

Under lägret och finalveckan tas du väl omhand av FSU, som sköter om resor och logi.

Våga komma med - du får vänner för livet och en jättefin upplevelse!

Läs reglerna och anmäl dig här! skicka in ditt bidrag senast 5.4.2020 Bild: yle

Arrangörer för Melodi Grand Prix är Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU r.f., Svenska Yle och Five Corners Production.

Du hittar oss här:

MGP på Yle Arenan

Instagram @mgpfinland

Facebook MGP Melodi Grand Prix - Finland

Vi finns ockå på TikTok @mgpfinland