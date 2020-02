Nya Kvarkenfärjan Aurora Botnia kölsträcktes i Raumo

Kölsträckningen av nya Kvarkenfärjan Aurora Botnia är avklarad på varvet i Raumo. - Nu börjar det gå snabbt framåt, säger Wasalines vd Peter Ståhlberg.

Trumman ljöd när den första delen av färjan sänktes ner på blocken i torrdockan.

Håkan Enlund är försäljningsdirektör på Rauma Marine Constructions, som inledde sin verksamhet för sex år sedan.

- Det här är mycket speciellt bygge. För mig som är hemma från Österbotten är det här extra viktigt, eftersom det är ett fartyg för hemtrakterna, säger Enlund.

Miljövänligaste fartyget

Aurora Botnia kallas världens mest miljövänliga passagerarfartyg.

- All den teknologi, och framförallt det bränsle som fartyget kommer att drivas med hör till den teknologi som i dagsläget ger de renaste avgaserna.

Nu kommer kring tre sektioner i veckan att lyftas ner i dockan, och likt ett pussel har man till slut en hel båt.

- Jag tror att vi börjar bygga uppåt redan före vi har hela längden nere i dockan, säger Enlund.

Delar av Aurora Botnia i torrdockan i Raumo. Delar av nya kvarkenfärjan Aurora Botnia på varvet i Raumo. Bild: Yle/Filip Sten

En stolt Peter Ståhlberg

Peter Ståhlberg, vd på Wasaline, är glad över att man nu kommit så här långt.

- Det är ganska många sektioner som redan är färdiga att fogas samman. Nu börjar det gå snabbt framåt, säger Ståhlberg.

Wasaline har ett antal personer på plats i Raumo och antalet utökas med tiden.

Första delen sänks ner. Första sektionen av nya kvarkenfärjan på väg ner i torrdockan i Raumo. Bild: Yle/Filip Sten

Tar 800 passagerare

När fartyget är klart kommer det att vara 150 meter långt, 26 meter brett och ha ett djupgående på 6,1 meter. Det rymmer 800 passagerare.

Under hösten släpps vattnet in i dockan. Vattnet forsar in och efter några timmar är bassängen fylld.

Aurora Botnia är det första fartyget som uttryckligen beställs för Kvarkentrafiken.

Wasa Star gick också direkt från varvet till Kvarkentrafiken år 1981, men det fartyget beställdes till Gotlandstrafiken, därifrån man sedan chartrade ut fartyget till Vasabåtarna.

Kvarkenfärjan har en sysselsättande effekt på cirka 800 arbetsår. Och vad gäller framtiden är Raumovarvets orderbok fylld ända fram till 2028.

Följande projekt är en färja för rederiet Tallink.

Wasa Express till salu

Gamla Wasa Express, som kommer att trafikera ända fram till att den nya färjan tar över våren 2021, är till salu.

- Det finns många intresserade och förhandlingar pågår hela tiden, säger Peter Ståhlberg.