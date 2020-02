Över 20 grader varmt på Antarktis – för första gången i mäthistorien

På Antarktis är det varmare än någonsin förr, sedan man började mäta värme. I söndags uppmättes 20,75 plusgrader på ön Seymour, rapporterar tidningen The Guardian. Det tidigare värmerekordet är från år 1982, då det var 19,8 grader varmt.

De här rekorden måste ännu bekräftas av Meteorologiska världsorganisationen, eftersom de är uppmätta av utomstående aktörer. Men de stämmer överens med en bredare trend i regionen, där isarna smälter i rekordfart.

"Otroligt och onormalt"

Forskare som var tredje dag samlar data i området beskriver läget som otroligt och onormalt.

– Vi ser en värmetrend på flera av våra mätstationer, men vi har aldrig sett något liknande, säger Carlos Shaefer, en av de brasilianska forskare som var med om att uppmäta söndagens rekord.

Klimatet i regionen har varit instabilt under de senaste 20 åren, och efter att först ha blivit kallare under decenniets första halva har temperaturen ökat i snabb takt, förklarar Schaefer för The Guardian.