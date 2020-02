Rask och Pastrnak visade framfötterna i rivalmötet – målvakten fortfarande utan förlust på hemmais efter ordinarie speltid

Bild: All Over Press

Ett Boston Bruins som redan så gott som är klart för slutspel mot ett Montreal som kämpar för att få en wild card. Men hemmalaget såg till att de kanadensiska gästerna inte kunde överraska. Tuukka Rask noterades för 28 räddningar i matchen.

– Sådana här matcher är alltid kul, konstaterar David Pastrnak efteråt enligt nyhetsbyrån AP.

Den tjeckiske målsprutan syftade med sitt svar på att Boston mötte ärkerivalen Montreal Canadiens – men med tanke på att han strax innan pangat in ett hattrick skulle han nog ha haft ett brett leende på läpparna oberoende vem som stått för motståndet.

Pastrnak satte tre av Bostons totalt fyra mål då Bruins körde över gästande Canadiens med 4–1 på hemmais. Samtidigt steg ”Pasta” upp i ledning i NHL:s målliga. Den totala målskörden: 41.

Det är första gången i NHL-karriären som tjecken överskridit 40 mål under grundserien.

– Det är förstås stort för mig, men jag kunde inte ha gjort det utan mina lagkamrater, säger Pastrnak.

Rasks makalösa saldo

Pastrnak syftade kanske inte direkt på målvakten Tuukka Rask, men finländaren förtjänar alla hyllningar efter nattens dust. Rask motade 28 puckar och släppte endast en styrning förbi sig i matchen.

På hemmais har Rask nu noterats för 13 segrar och sex förluster efter förläning eller straffar.

Han har alltså inte förlorat en match i Boston efter ordinarie speltid sedan den avgörande Stanley Cup-finalen.

Rask leder nu dessutom ligan både gällande räddningsprocent och medeltalet på insläppta mål per match. Rasks har stoppat 93,0 procent av alla puckar på hans mål och har släppt in 2,11 mål per match.

Guldlejonet ersätter Bouwmeester

Matchen mellan Anaheim Ducks och St. Louis Blues fick ett abrupt slut i går då de regerande mästarnas veteranback Jay Bouwmeester kollapsade på bänken. Klubben bekräftade senare att det handlade om en hjärtattack och att backen redan mår bättre.

Vårdpersonalen på plats i hallen lyckades återuppliva Bouwmeester och han var vid medvetandet redan i ambulansen.

– Just nu ser allt positivt ut, men man försöker fortfarande utreda vad som egentligen orsakade det här, berättar klubbchefen Doug Armstrong på NHL.com.

Flera lagkamrater följde med Bouwmeester till sjukhuset. Det gjorde också Bouwmeesters pappa, som såg matchen på plats och ställe som en del av en så kallad ”pappornas bortaresa” som St. Louis Blues arrangerade.

Ett som är säkert är ändå att den 36-årige backen inte kommer att kunna spela under den närmaste framtiden. St. Louis meddelar istället att Niko Mikkola kommer att lappa efter honom i truppen. Mikkola, som vann VM-guld i fjol, har spelat merparten av säsongen i AHL.

Bröderna Sedin hyllades stort i Vancouver

Den pågående veckan har i Vancouver döpts om till ”Sedin week” – och i natt nådde veckan sitt klimax. Inför matchen mot Chicago Blackhawks lyftes nämligen både Daniel och Henrik Sedins tröjor i taket på hallen i den kanadensiska storstaden.

Bägge två noterades för drygt 1300 matcher och över 1000 poäng i NHL. De hör till de främsta spelarna som någonsin spelat för Canucks.

– Det är ju så att vi aldrig varit jätteförtjusta att stå i centrum som personer. Så det blir nog lite nervöst under ceremonin på isen. Men samtidigt ska det förstås bli väldigt roligt. Det är en stor ära och något vi aldrig hade kunnat drömma om när vi kom hit. Man känner stolthet, säger tvillingarna för Aftonbladet.

Matchen mellan Vancouver och Chicago kunde köra igång först 5.30 på torsdagsmorgonen finsk tid på grund av den nästan en timme långa ceremonin. Vancouver hedrade bröderna Sedin genom att vinna matchen med 3–0.

Resultat:

Boston – Montreal 4–1

BOS Rask 28/29

MTL Armia 0+0, +1, 18:17

MTL Lehkonen 0+0, -1, 14:34

Los Angeles – Calgary 5–3

Vancouver – Chicago 3–0

CHI Määttä 0+0, -1, 17:43