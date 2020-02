The Ark gör comeback efter tio år och uppträder på Ruisrock i sommar

The Ark var Sveriges bidrag i Eurovision år 2007 i Helsingfors. The Ark med Ola Salo i vit kostym Bild: Kimmo Brandt/com.pic/All Over Press

På torsdagsförmiddagen meddelade det svenska bandet The Ark

att de gör comeback efter en frånvaro på nästan tio år. Bara någon timme senare meddelar musikfestivalen Ruisrock att bandet kommer att uppträda på sommarens festival.

The Ark ska uppträda på Ruisrock lördagen den 4 juli.

Bandet har tidigare uppträtt i Finland vid ett flertal tillfällen, senast år 2011. Sommarens turné innebär i nuläget totalt 19 konserter, varav 18 sker i Sverige.

– Vi har aldrig ångrat att vi lade ner, men vi har saknat varandra, saknat att hänga som band och att träffa den publik som gillar vår musik och som hängt med i vått och torrt, säger bandmedlemmarna Ola Salo, Mikael Jepson, Martin Axén, Jens Andersson, Lasse Ljungberg och Sylvester Schlegel i ett pressmeddelande, skriver Sveriges Radio.

Hoppa över Twitterpostning

The Ark var Sveriges bidrag i Eurovision år 2007 och bland bandets hitlåtar finns bland annat It Takes a Fool to Remain Sane och Let Your Body Decide.

Inga planer på nya låtar

Bandet har gett ut fyra album: We Are The Ark, In Lust We Trust och State of the Ark och Prayer for the Weekend.

Men beskedet om turnén innebär inte att det kommer någon ny musik.

– Det finns ingen som helst plan på att komponera, spela in och ge ut ny musik tillsammans. Det är ett jubileum nu som vi verkligen vill uppmärksamma och göra det bästa av. Det är den här sommaren som gäller, säger Sylvester Schlegel till TT.

Turnén inleds i Stockholm den 28 juni och avslutas i Örebro den 22 augusti.

Bandets sverigefinska frontfigur Ola Salo är även välkänd som soloartist.