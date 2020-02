Tidigare radarparet hyllar Pohjanpalo efter succéstarten i HSV: ”Är alltid glödhet – Kanerva kan inte förbise honom i EM-uttagningen”

Joel Pohjanpalo har fått en rivstart på sejouren i 2. Bundesliga och Hamburger Sport-Verein. Anfallaren har fått hoppa in två gånger – och det kan Stefan Kießling uppskatta. Jag gillade alltid att spela med honom, säger den tidigare lagkamraten.

26 minuter speltid. Ett mål.

Åtminstone tyder inledningen på att Joel Pohjanpalo är den förstärkning som HSV hoppades då man tecknade ett lånekontrakt med honom för vårsäsongen.

Det har också Pohjanpalos egentliga klubb Bayer Leverkusen lagt märke till. Inte minst den tidigare anfallaren Stefan Kießling, som numer arbetar med administrativa uppgifter inom klubben.

– Det var alltid en glädje att spela tillsammans med honom, berättar Kießling för tidningen Hamburger Morgenpost.

– Han är en kille som alltid ger allt för laget. Han kör alltid på för fullt. Han är en arbetshäst, fortsätter han.