Den repertoaren var färggrannare under min gammelmorfars tid. I dag navigerar vi på kärlekens okynniga hav med ett sparsammare språk.

Men även om min tro på romantikens vikt vacklar, så känner jag igen behovet att hålla fast vid den.

På samma sätt som tomten och granen på julafton ger den en välkommen chimär av något avlägset och magiskt, så erbjuder de rosenröda kärleksdrömmarna en tillflyktsort.

Gammelmorfar Alexander En hundra år gammal bild av en man som sitter och skriver vid sitt arbetsbord. Bild: Nicole Hjelt / Yle

En plats där känsla tar över förnuft och vi är odödliga i den himlastormande förälskelse som saknar vetskap om tid och rum.

För ett ögonblick finner vi svaren på alla existentiella frågor som normalt belastar oss. Livet har en mening, nuet väger tyngre än framtiden och gränsen mellan möjligt och osannolikt suddas ut.

Sjävklart vill vi hålla fast i dessa sköra och flyende ljusglimtar.

Så som vi fyller våra hem med ljus och blommor för att hålla fast vid den flyktiga vårsolen, så klär vi våra liv i romantik för att bevara det där korta ögonblicket då vi nuddat vid vad livet kunde vara.

I limbo mellan det verkliga livet och det digitala

Men om romatiken inte är död utan har flyttat över till emojier, så kan man fråga sig om vår förmåga att sätta ord på våra känslor är det.

Den amerikanska professorn i socialpsykologi Sherry Turkle befarar att de unga generationerna håller på att förlora förmågan att kommunicera och uttrycka sig i skrift till följd av det digitala språket.

Hon menar att vi ständigt befinner oss i limbo mellan det verkliga livet och det digitala.

I sin bok Reclaiming Conversation - The Power of Talk in a Digital Age, talar hon om hur nutidens korrespondens kantas av strategi och manipulation. Du ser om mottagaren läst ditt meddelande men valt att inte svara.

Då kan du demonstrera din obryddhet med att lägga upp tonvis av bilder som målar upp en bild av hur mottagaren är den absolut lägsta prioriteten i ditt liv. Samtidigt låter du ditt hjärta blöda över den andras inlägg som skvallrar om precis samma nonchalans.