Uefa straffar Manchester City stenhårt – portas från Champions League i två år

Pep Guardiolas Manchester City ligger tvåa i Premier League för tillfället. Pep Guardiola böjer huvudet neråt. Bild: /All Over Press

Manchester City har brutit mot Uefas Financial Fair Play-regelverk och nu har Uefa offentliggjort straffet. Den engelska fotbollsklubben stängs av från Europaspel i två år och får dessutom böta 30 miljoner euro.

För knappt ett år sedan meddelade det europeiska fotbollsförbundet Uefa att man skulle utreda om Manchester City brutit mot de så kallade Financial Fair Play-reglerna.

Regelverket bygger i korthet på att en klubb inte ska förbruka mer än vad den förtjänar. I somras stängdes AC Milan av från Europaspel i en säsong efter att ha brutit mot reglerna.

Nu har Uefa kommit fram till en slutsats gällande Manchester City.

Klubben straffas hårt för regelbrott mot FFP. City stoppas från Europaspel i två år och ska betala böter på 30 miljoner euro.

Beslutet kommer från Uefa-organet Adjudicatory Chamber of the Club Financial Control Body (CFCB). Manchesterklubben ska ha gjort sig skyldig till regelöverträdelserna mellan år 2012 och 2016, genom att kraftigt överdriva sina sponsorintäkter.

Dessutom ska klubben ha samarbetat bristfälligt under utredningsprocessen.

Uefas nyhet om straffet kan läsäs här.

Beslutet kan överklagas till idrottens skiljedomstol CAS.

Och det är något som den engelska storklubben tänker göra. I ett pressmeddelande säger sig klubben vara "besviken, men inte överraskad" och i stället efterlyser man en oberoende utredning.

– Enkelt uttryckt är det här ett mål som UEFA har inlett, drivit och dömt, skriver man bland annat.

