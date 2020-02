Vi frågade en irländare vad han tycker om fåniga gröna hattar, orangea lösskägg - och den omsusade irländska puben i Vasa

Efter kärnvapenkatastrofen finns det två överlevare - kackerlackan och den irländska puben. Du kan styra stegen vart som helst i världen och snarare förr än senare kommer du att stiga in på en “irkkupub”.

Här ser vi en tvättäkta irländsk pub i Arainn på Aran-öarna på Irland. En pittoresk irländsk pub omgärdad av stenmur på landsbygden med folk på terrassen. Bild: /All Over Press

De irländska pubarna är ett lika fast inslag på världens flygplatser som säkerhetskontroller och överprissatta smörgåsar.

De irländska symbolerna vi ser - och vad de betyder

Vi ska ta en titt på de mest kända symbolerna för Irland och irländskhet och på samma gång kolla vad en irländare tycker om irländsk pubkultur utanför den gröna ön.

Så här ser irländarna ut på St. Patricks Day. Litet som finnar på hockeymatch, fast gröna. Irälndare firar Sankt Patriks dag. Bild: EPA / PETER FOLEY

Men vad är nu sedan irländskt på riktigt och vad betyder den irländska traditionens olika symboler?

Hur känner man igen en ordentlig irländsk pub?

Malcolm “Mal” Fay är en irländare som år 1984 kom till Finland. Han är musiker till på köpet, så han har spelat på diverse irländska pubar i Finland.

- Jag har inte bara spelat i dem utan jag är uppvuxen i den kulturen, så jo - jag vet en hel del om irländska pubar, säger han.

Skulle St. Patrick's Day hålla på längre än en dag om året så skulle jag kanske ha ett problem med det ― Irländaren Mal Fay

De flesta irländska pubarna i Finland har funnits i huvudstaden, konstaterar han. De har dock blivit färre med åren.

Malcolm Fay bor i Finland och är bekant med de irländska pubarna både här och på Irland. Malcolm Fay Bild: Privat / Malcolm Fay

Men säg nu Mal, som äkta irländare, hur känner man igen en ordentlig autentisk irländsk pub, till skillnad från kommersiella kedjors wanna be-irkkupubar?

- Det där är en väldigt bra fråga. De där kommersiella kedjorna är en stor affär, de vill representera en bild av irländskhet med puben som ett slags avslappnat vardagsrum dit du går för att koppla av över en öl och ha en bra diskussion, säger han.

Här firas det på irländskt vis - i Sydney i Australien. St Patricks Day-firande i Sydney. Bild: AAP Image

Mal Fay föredrar dock en litet mer traditionell pub.

- Det är ofta en mindre och mer autentisk pub med en egen personlig prägel, säger han.

Nå hur ska en sådan se ut då?

- Svårt att säga, det finns så många olika slags irländska pubar. I Dublin till exempel finns många gamla viktorianska pubar med en gammaldags fasad. De har en varm, gammal och rustik inredning, förklarar han.

Problemet med nya irländska pubar är enligt Fay att de är nya så de saknar den stamina och tidens patina som en häv och autentisk pub ska ha. De har en falsk känsla.

Treklövern

Den kanske kändaste symbolen i irländska sammanhang som också syns i pubinredning är treklövern, även kallad Shamrock.

Irlands nationaldag firas den 17 mars och kallas St. Patrick's Day. Dagen är döpt efter Irlands skyddshelgon Sankt Patrik som införde kristendomen på Irland på fyrahundratalet.

Sankt Patrik sägs ha använt treklövern som en metafor för den heliga treenigheten: fadern, sonen och den heliga anden.

Har de ens grön öl på Irland? Bartender med grönt skägg och grönt hår håller fram två stop med ilsket grön öl och fler gröna ölsttop står på bardisken. Bild: Mostphotos

Tomten med den gröna hatten

Varenda gång St. Patrick's Day eller Irland firas så envisas folk med att spöka ut sig i en grön hatt med ett stort spänne. Varför?

Den gröna hatten kommer från moderna irländska sägner om små skäggiga gubbar som gör hyss.

Jag anar en tyst suck när jag tar upp det här med Mal Fay.

Vad tycker du om gröna hattar och orangea lösskägg etc.?

- Jag vet inte… Allt det där har att göra med St. Patrick’s Day och leprechaun-traditionen som hör ihop med det. Det är nu en dag om året och bra så. Skulle det hålla på längre än det så skulle jag kanske ha ett problem med det. En dag räcker för mig, säger han.

På engelska talar man om en leprechaun, ett slags tomte eller gnom med grön jacka och grön hatt. De här typerna är skomakare och de sägs gömma en kruka med guld vid ändan av regnbågen.

Om du fångar en så får du tre önskningar uppfyllda i utbyte mot att du släpper honom fri.

St. Patrick’s Day har alltid firats större i USA än på Irland ― Irländaren Mal Fay

Den här filuren existerar dock inte i den gamla traditionella irländska mytologin.

Tuatha Dé Danann eller The Tuath Dé (“gudinnan Danus folk/stam”) är en övernaturlig människoras eller ett gudaväsen i den irländska mytologin från tiden före kristendomen.

Med tiden har de i berättelserna utvecklats till ett slags älvor (“aos sí” eller “aos sídhe”) som i Skottland stavas “Sith” (måhända det finns en Star Wars-koppling här?).

I nutid har allt det här lett till bilder på skäggiga tomtar med en stor grön hatt.

- De här grejerna kommer ursprungligen från Irland. Sedan kommer de till USA där man ska kommersialisera allting och göra det större och mer dramatiskt. Det finns ju en enorm irländsk-amerikansk population där, noterar Fay.

- St. Patrick’s Day har alltid firats större i USA än på Irland, säger han.

Å andra sidan följer man på Irland vad man gör i USA så allt blandas ihop litet, konstaterar han.

Den kåta gnomen pryder en Bed and breakfast-vägg på Irland. Fasad över ett Bed and breakfast på irland med grön vägg och tecknad Leprechaun och stor text The randy leprechaun. Bild: /All Over Press

Fula gubbar antastar kvinnor på krogvägg i Vasa

En nyöppnad irländsk bar i Vasa är egentligen en del av en dansk krogkedja som öppnat fyra “irländska pubar” i Finland.

Nattklubben i Vasa lät konstnären Nikolaj Børding Therkildsen måla stora väggmålningar med småfräcka irländska teman.

På bilderna syns små skäggiga män lurpassa på lättklädda kvinnor med kåt blick.

Väggmålningarna på The Old Irish Pub i Vasa väckte anstöt bland vissa kunder. The Old Irish Pubs väggmålning i Vasa med kåt leprechaun och lättklädda brudar. Bild: Rolf Granqvist / Svenska Yle

Mal Fay har inte hört talas om de danska irländska pubarna som öppnats här eller väggmålningarna i Vasa.

Han säger att de kortväxta gubbarna finns i många kulturers mytologi. Han skulle inte säga att de vanligtvis porträtteras som speciellt kåta.

Väggmålningarna fick en professor vid Hanken i Vasa att bli kränkt så han har anmält krogen till regionförvaltningsverket och bett dem utreda bilderna.

För Vasabladet uppger professorn att han upplever det som personligt kränkande och han finner att den danska krogkedjan saknar kulturell kompetens och bryter mot god sed.

Vasakrogen hade tydligen försökt photoshoppa bort en av väggmålningarna från ett foto på sin Facebook-sida, men det var så eländigt dåligt photoshoppat att de sedan tog bort hela bilden.

Den kåta leprechaun-figuren kommer ursprungligen från övernaturliga varelser från tiden före kristendomen på Irland. När traditionen tog en avstickare via USA uppstod med tiden den moderna irländska-tomtefiguren. Väggmålning på The Old irish Pub i vasa med kåt leprechaun. Bild: Rolf Granqvist / Svenska Yle

The Old Irish Pub-kedjan väckte protester i Finland också på grund av en klädkod där de krävde att gästerna ska vara prydligt klädda.

Man skulle till exempel inte släppas in om man har synliga tatueringar på händerna.

The Old Irish Pub bad om ursäkt för klädkoden de publicerat. Saxat klipp från Old irish Pubs Facebooksida där de ber om ursäkt för sin klädkod som förbjöd bl.. tatuerade händer. Bild: Old irish Pub. Grafik: Lasse Grönroos.

Krogkedjan tog bort de här instruktionerna och bad om ursäkt på sin Facebook-sida. De förklarade att det hade skett ett misstag och att dessa danska regler inte gäller i Finland.

Kedjan finns redan i Lahtis och Vasa och öppnar i år krogar även i Helsingfors, Tammerfors och Åbo.

Kravallpoliser väntar bråk mellan engelska och ryska fotbollsfans vid irländska puben i Marseille, Frankrike 2016. Kravallpoliser utanför irländsk pub i marseilles i Frankrike 2016 förbereder sig för slagsmål mellan engelska och ryska fotbollsfans. Bild: All Over Press

Det där med att nypas

Enligt amerikansk irkkutradition får man nypa den som inte går klädd i gröna kläder eller accessoarer. Det är också amerikanerna som lyft fram den gröna färgen och leprechauns allt mer.

En förklaring skulle vara att man blir osynlig för de stygga nypande leprechauns om man klär sig i grönt och därför nyper man varandra.

"O'Hooligans" irländska pub finns i St. Petersburg i Ryssland. Grön skylt för puben O'Hooligans i St.Petersburg.

Grönt-Vitt-Orange är konfliktfyllda färger

Den irländska flaggan eller “irländska trikoloren” har färgerna grönt-vitt-orange och de är inte slumpvis utvalda färger.

Den gröna färgen härstammar från 1790-talet då irländarna revolterade mot det brittiska styret. De som ville göra Irland självständigt använde en grön flagga som sin symbol.

Då man söker på bilder på "Irland" och "pub" dyker det ständigt upp bilder på grön öl. Men studerar man den här bilden noggrannare så ser man symboler för både protestantism, katolicism och ett hopp om fred mellan de båda parterna Tecknad irländsk tjej med grön klänning och fyra gröna ölstop i händerna. Bild: Mostphotos

Färgen orange har en religiös och politisk innebörd. Det går tillbaka till 1600-talet och konflikten mellan protestanter och katoliker och är den protestantiska sidans färg.

Den protestantiska kung William III besegrade 1690 en katolsk armé under befäl av kung James II. Williams titel var ”William of Orange”.

1795 började den nordirländska protestantiska grupperingen Orange order använda färgen.

Orange syftar alltså på protestanternas lojalitet med Storbritannien och det brittiska kungahuset.

Den vita färgen i mitten symboliserar fred mellan den gröna och den orangea sidan. Det vita står för idealet att alla människor har sin plats på Irland oavsett religiös, politisk eller etnisk tillhörighet.

I praktiken har den fredliga samvaron inte alltid förverkligats som på flaggan utan färgerna kan i vissa sammanhang ses som ett ställningstagande för någondera parten.

Irländsk pub i Chiang Mai, Thailand. Irlänmdsk pub från gatan sett i Chiang Mai, Thailand med massor av parkerade mopeder utanför. Bild: /All Over Press

St. Patrick's Day firas den 17 mars. Fråga först innan du nyper någon som inte klätt sig i grönt.