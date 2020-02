Jag frågar Britton om hur sammanhållningen i byn såg ut under The Troubles, med tanke på att det finns så många olika religioner i byn, och protestanter och katoliker sågs som fiender under inbördeskriget (1969 - 1998).

- Det var en svår tid men byn fortsatte att fungera som ett enda samhälle.

Det här tror Britton beror på att invånarna var så få och vana vid att umgås med varandra.



Det förekom många blodiga bombdåd i Pettigo under inbördeskriget. Byns olyckliga placering på gränsen till konfliktområdet gjorde den särskilt utsatt för bombdåd. Värdshus i Pettigoe Bild: Paul-Michel Ledoux

Pettigobon och irländaren Michael Moss, som sitter bredvid mig, inflikar att oroligheterna blev vardag för invånarna under krigsåren, det var till exempel vanligt att man blev stoppad och genomsökt av polisen flera gånger varje dag när man åkte norrut för att arbeta.

- Till och med lunchlådan genomsöktes ifall man skulle ha gömt bomber i den.

Hur noga man genomsöktes varierade mycket beroende på vem man stoppades av, berättar Moss.



Alla gränsövergångar i Pettigo blockerades under The Troubles förutom bron som finns vid Brittons pub, vilket innebar långa omvägar för dem som måste transportera varor över gränsen. Vägspärr vid broövergångsställe i Pettigoe Bild: Paul-Michel Ledoux