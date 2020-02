Dussinet fullt för Therese Johaug, stabil start på Ski Tour för Krista Pärmäkoski – som tänkte köra ut direkt: "Två centimeter från krasch"

Bild: imago images / Rolf Simeon / All Over Press

Krista Pärmäkoski. Krista Pärmäkoski efter målgång i Davos. Bild: imago images / Rolf Simeon / All Over Press

Damernas Ski Tour inleddes med en norsk trippelseger, med den minst sagt vana vinnaren Therese Johaug på topp. Krista Pärmäkoski fick en lyckad start på den nya skidtouren – men hon var också den enda finländska ljusglimten på damernas 10 kilometer fritt i Östersund.

I och med att Krista Pärmäkoski tvingades stå över Tour de Ski på grund av sjukdom fick hennes säsong ett nytt huvudmål – Ski Tour i Sverige och Norge.

När den nya touren i dag körde igång med 10 kilometer fritt för damerna i Östersund stod Pärmäkoski för en stabil insats.

Finländaren, som för en vecka sedan blev tia på den fria milen i Falun, var sjunde snabbast i dag.

En lyckad start på touren, tyckte Pärmäkoski själv.

– Kroppen fungerade bra, täten var ganska mycket snabbare, men det var väntat på denna bana där varven är korta. Jag är inte orolig, formen är bra, kände Pärmäkoski.

Finländaren avslöjade att tävlingen kunde ha förstörts direkt i inledningen för hennes del.

– Det är ganska fartfyllda kurvor här. I den första ordentliga nedförsbacken var jag ett par centimeter från att krascha.

Norsk dominans

Pärmäkoski blev en minut och 15 sekunder efter vinnaren Therese Johaug.

Norskan tog sin tolfte världscupseger för säsongen, i överlägsen stil. Tvåan Heidi Weng var 45 sekunder långsammare.

Fem av loppets sex snabbaste åkare var norskor. Hemmaåkaren Ebba Andersson var bröt sig in i den norska dominansen med en fjärdeplats.

Bakom Pärmäkoski var det långt till nästa finländare. Kerttu Niskanen lyckades ta världscuppoäng med en 27:e plats, till skillnad från Laura Mononen (34:e) och Anne Kyllönen (42:a).

– Pärmäkoski får godkänt med marginal, men de övriga finländarna var svagare än väntat, tyckte Yle Sportens kommentator Chriso Vuojärvi i direktsändning.

Resultat:

1. Therese Johaug NOR 21.49,7

2. Heidi Weng NOR + 45,6

3. Ingvild F. Östberg NOR + 47,3

4. Ebba Andersson SWE + 53,1

5. Ragnhild Haga NOR +1.04,3

6. Astrid U. Jacobsen NOR +1.05,0

7. Krista Pärmäkoski FIN +1.15,0

8. Jessica Diggins USA +1.18,1

9. Rosie Brennan USA +1.25,7

10. Natalia Neprjajeva RUS +1.27,7

...

27. Kerttu Niskanen FIN +1.59,0

34. Laura Mononen FIN +2.07,8

42. Anne Kyllönen FIN +2.22,7