Inomhus-FM i friidrott avgörs i Tammerfors – damernas löpgrenar kan bli guldgruva för SFI-klubbarna

Inomhussäsongen i friidrott kulminerar i veckoslutets FM-tävlingar i Tammerfors. Framför allt i damernas löpgrenar finns det stora förväntningar på SFI:s löparstjärnor.

På damernas 800 meter har den flerfaldiga mästaren Sara Kuivisto från Borgå Akilles varit sjuk och står därför över FM-tävlingarna. I Kuivistos frånvaro stiger Nathalie Blomqvist från IK Falken upp som största guldfavorit. Blomqvist utmanas bland annat av Jonna Julin från IF Nykarlebynejden.

Då Kuivisto står över FM är Nathalie Blomqvist en klar favorit också på 1500 meter. På den distansen löpte Blomqvist ett färskt nationsrekord för juniorer förra veckoslutet då hon noterades för 4.19,77.

Klar guldfavorit bland SFI-damerna är också Camilla Richardsson från Vasa IS på 3000 meter. Richardsson är i statistikens ljus helt överlägsen på distansen.

Också HIFK kan få ett fint FM-veckoslut. Lotta Kemppinen går in som statistiketta på 60 meter. Kemppinen har i vinter löpt under gränsen för inomhus-VM, men då VM blev inställt på grund av coronavirusepidemin blir FM-tävlingarna i stället vintersäsongens stora mästerskap för henne.

Klubbkompisen i HIFK, Viivi Lehikoinen, hör också till medaljfavoriterna i sprint- och häckloppen.

Erik Back jagar guld på 400m

Också på herrsidan har HIFK guldchanser. Erik Back har tränat i England med en ny tränare i höst, vilket har gett resultat redan under inomhussäsongen. I den nordiska kampen i Helsingfors under förra veckoslutet sprang Back personligt rekord på 400 meter (48,05) och är i statistikens ljus den stora guldfavoriten i Tammerfors. Back utmanas främst av Filiph Johansson från Gamlakarleby IF.

På herrarnas 200 meter försöker Esbo IF:s Roope Saarinen utmana Samuel Purola och Oskari Lehtonen i kampen om medaljerna.

Bland SFI-herrarna finns det även medaljförväntningar på Tomas Söderlund i kula, Viktor Kantele på 60 meter häck samt Jonni Blomqvist och Anton Tallbacka på 300 meter häck.

Ingen Raitanen, men OS-aktuella friidrottare vill ge formbesked

Av våra toppnamn skulle Topi Raitanen springa sin enda inomhustävling för vintern i Tammerfors. HKV:s Raitanen, som var guldfavorit på 3000 meter, lider ändå av en inflammation i ljumsken vilket tvingar honom att ta det lugnt i några dagar. Raitanen står därför över tävlingarna.

Den andra redan OS-uttagna friidrottaren vid sidan av Raitanen är gångaren Veli-Matti Partanen som ställer upp på 5000 meter gång.

På damernas 60 meter häck är både Nooralotta Neziri och Reetta Hurske med. Neziri och Hurske tangerade förra vintern det finländska rekordet 7,97 och en ny fin duell är att vänta. HIFK:s duo Annimari Korte och Matilda Bogdanoff är däremot inte med i Tammerfors.

I damernas stav är Wilma Murto klar guldfavorit efter att ha klarat 460 förra veckoslutet. I FM-tävlingarna är det möjligt att vi igen ser Murto göra nya försök på OS-gränsen 470.

Yle sänder inomhus-FM i friidrott med svenska kommentarer av Niklas Henrichson och Otto Ylöstalo.

Lördag i TV2 klockan 18.40-20.10

Söndag i TV2 klockan 18.00-19.45