Tung start på Ski Tour för Iivo Niskanen – föll omkull före målgång och kritiserade serviceteamet: "Helt otroligt"

Sjur Röthe knep segern på herrarnas 15 kilometer i fristil i Ski Tours öppningsetapp i Östersund. Iivo Niskanen var långt efter – över en minut – och slutade på en blygsam 27:e plats. Finländaren föll i slutet av loppet och var besviken på serviceteamet.

Damloppet i Östersund blev en storslagen norsk uppvisning med fem norskor bland de sex bästa. Även herrloppet blev en norsk framgångshistoria; landet tog en trippelseger och hade fem åkare bland de sju bästa.

Vinsten gick till Sjur Röthe. Landsmannen Simen Hegstad Krüger jagade Röthes tid, men var till slut 1,7 sekunder långsammare.

Krista Pärmäkoski var den enda finländska ljusglimten i damloppet – herrloppet saknade finländska glädjeämnen helt och hållet.

Iivo Niskanens öppning på Ski Tour blev en stor besvikelse. Finländaren var aldrig uppe och nosade på högre placeringar, i mål hade Niskanen 27:e snabbaste tid, över en minut långsammare än Röthe.

Niskanen var riktigt frustrerad efteråt. Utrustningen fungerade inte i dag, tyckte den finländska stjärnan.

– Skidorna borde det inte ha varit några problem med, de har fungerat hur många gånger som helst. Nu måste jag ändå säga att vi inte hade det bästa serviceteamet i dag, menade Niskanen.

"En värdelös insats"

Som grädden på moset föll Niskanen efter den sista nedförsbacken före målrakan.

– 15 sekunder extra kom då jag ramlade. En värdelös insats, suckade Niskanen.

Dagens blygsamma placering ger utmanande förutsättningar till morgondagens jaktstart.

– Jag skulle inte ha trott att jag blir en minut efter täten med den här formen. Helt otroligt.

De andra finländarna hittas riktigt långt bak i resultatlistan.

Markus Vuorela var näst bästa finländare med plats 51, Lari Lehtonen blev 62:a och Lauri Vuorinen 67:a.

Resultat:



1. Sjur Röthe NOR 30.41,5

2. Simen Hegstad Krüger NOR + 1,7

3. Finn Hågen Krogh NOR + 16,6

4. Martin J. Sundby NOR + 17,3

5. Aleksandr Bolshunov RUS + 22,2

6. Hans Christer Holund NOR + 24,6

7. Adrien Backscheider FRA + 25,4

8. Pål Golberg NOR + 27,6

9. Denis Spitsov RUS + 32,3

10. Ivan Jakimushkin RUS + 33,2

...

27. Iivo Niskanen FIN +1.08,3

51. Markus Vuorela FIN +1.58,7

62. Lari Lehtonen FIN +2.35,7

67. Lauri Vuorinen FIN +2.49,2