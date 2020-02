USA höjer tullavgifterna för Airbus flygplan – också whisky, ost och digital information kan bli dyrare på väg över Atlanten

I många år har flygplanstillverkarna Airbus och Boeing kämpat hårt mot varandra. USA:s senaste drag för att gynna amerikanska Boeing är att höja tullarna på Airbus plan. Det är samtidigt ett schackdrag i den amerikanska handelspolitiken mot EU.

Från och med mitten av mars stiger de amerikanska tullavgifterna på Airbus flygplan som importeras till USA från tio till femton procent.

Den tidigare nivån infördes i oktober, samtidigt som flera andra europeiska produkter fick tullavgifter på upp till 25 procent.

Världshandelsorganisationen WTO gav USA rätt att införa tullarna som en reaktion på att EU subventionerar Airbus.

Som ett motdrag meddelade Airbus nyligen att bolaget utvidgar sin produktion inom USA.

Konkurrensläget mellan Boeing och Airbus är tufft.

Det är oftast Boeing som har dragit det längre strået, men år 2019 blev Airbus världens största flygplanstillverkare efter en paus på sju år.

Samtidigt kämpar Boeing med sina 737 MAX-plan som hålls på marken på grund av fel i mjukvaran.

Tillverkarna har inte konkurrerat helt på egen hand, Boeing har fått draghjälp av USA och Airbus av flera europeiska länder.

WTO har flera gånger påpekat att de olika formerna av statliga stöd inte är riktigt i enlighet med reglerna.

Både Boeing och Airbus har kommenterat USA:s nya tullar.

Enligt Airbus är det de amerikanska flygbolagen som drabbas i och med att det är de som måste betala avgifterna.

Boeing å sin sida säger att det är dags för Airbus och EU att göra slut på olagliga subventioner.

USA och EU har infört olika tullavgifter för varor som förs över Atlanten och Airbus har blivit en del av förhandlingarna.