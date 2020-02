Anne Kyllönen fjärde snabbast i Östersund – tröga föret blev Krista Pärmäkoskis räddning: "Gårdagen kändes ännu i benen"

Alla fyra finländskor lyckades förbättra sina placeringar i jaktstarten i Ski Tour i Östersund. För Krista Pärmäkoski blev det en sjätteplats bakom en oförändrad tätkvartett.

Damernas jaktstart på 10 kilometer i Östersund avgjordes mitt i ett skyfall av snöblandat regn. Föret blev långsamt – vilket dagens sexa Krista Pärmäkoski uppskattade.

– Föret var väldigt trögt och det blev räddningen för mig. Gårdagen kändes nog ännu i benen, erkände Pärmäkoski efter loppet.

Finländaren avancerade en placering i loppet och kom i mål runt en minut och 40 sekunder bakom den suveräna vinnaren Therese Johaug.

– Jag är helt nöjd med tävlingen, trots att avståndet till en pallplacering växte.

Det avståndet blev till slut drygt 40 sekunder.

Bakom Johaug spurtade lagkamraterna Heidi Weng och Ingvild Flugstad Östberg in på pallplatser, medan hemmahoppet Ebba Andersson fick nöja sig med fjärdeplatsen och tätkvartetten förändrades därmed inte jämfört med startordningen.

Kyllönen fjärde snabbast

Även de tre andra finländarna lyckades knipa bättre placeringar än i går.

Dagens snabbaste blåvita åkare var Anne Kyllönen. Hon startade från plats 42 och avancerade till 26:e plats, med den fjärde snabbaste åktiden av alla.

Från dagens jaktstart räknas åktiderna med i Ski Tours sammandrag.

Vinnaren Therese Johaug hade den tredje bästa åktiden, medan Laura Mononen var sjunde på samma lista. Mononen, som startade som nummer 34, slutade på 22:a plats.

Kerttu Niskanen blev i sin tur 20:e, två minuter och 13 sekunder efter täten.

Resultat:

1. Therese Johaug NOR 27.29,0

2. Heidi Weng NOR + 57,4

3. Ingvild F. Östberg NOR + 57,8

4. Ebba Andersson SWE + 58,6

5. Anamarija Lampic SLO +1.38,7

6. Krista Pärmäkoski FIN +1.39,4

7. Teresa Stadlober AUT +1.40,0

8. Astrid U. Jacobsen NOR +1.42,4

9. Emma Ribom SWE +1.43,2

10. Rosie Brennan USA +1.43,3

...

20. Kerttu Niskanen FIN +2.13,0

22. Laura Mononen FIN +2.14,5

26. Anne Kyllönen FIN +2.26,6