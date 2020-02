Jakob Öhrman regisserar en Hamlet utan Hamlet i huvudrollen: ”Jag är fascinerad av historiens sidokaraktärer”

Hamlet förföljer Jakob Öhrman. Som 17-åring gjorde han denna Shakespeares coolt tragiska gestalt för första gången. Nu 20 år senare djupdyker han i historien redan för tredje gången: ”hämnd, makt och öde är fascinerande teman”.

Det är dags för Finlandscomeback.

Skådespelaren som flyttade till Berlin och jagade ett internationellt genombrott tillsammans med gruppen Nya Rampen, är tillbaka i Helsingfors.

På Teater Viirus gräver han nu i den drygt 400 år gamla Shakespeare-klassikern Hamlet - historien om prins Hamlet som ska hämnas mordet på sin far, kungen, som i skepnad av en vålnad berättat om sin död. Så spelar prinsen galen för att komma nära sina fiender, och offrar samtidigt sin kärlek till Ofelia.

Som väntat kommer Öhrman att berätta klassikerhistorien på ett nytt sätt. Det blir snabbt tydligt då jag i ett par timmar inför en intervju följer med en repetition, som i första hand handlar om kameravinklar och logistik.

Jakob Öhrman går igenom scen för scen tillsammans med skådespelaren Jonna Järnefelt. Han springer omkring och pekar ut riktningar och positioner, lika mycket på scenen som bakom uppsättningens hotellfasad, i rum som vi bara kan se via videoprojiceringar.

Jakob Öhrman testar en position under Hamlet-repetitionerna. Jakob Öhrman under repetitioner på Teater Viirus, 2020. Bild: YLE / Tomas Jansson.

Att det är just Järnefelt som följer anvisningar handlar om att hon fungerar som kameraförare under föreställningen, och styr det som projiceras på den stora skärm som har byggts upp i ena kanten av scenen.

I Öhrmans version spelar hon pjäsens vålnad, som här alltså är en kvinna. Också annars bjuds det på andra huvudkaraktärer än i Shakespeares originaltext. Som att det istället för prins Hamlet är prins Fortinbras som står i centrum, en kvinnlig Fortinbras dessutom.

Varför det är så, varför historien nu är flyttad till Teneriffa, varför videoprojiceringar ska spela en så central roll i berättandet och vad Öhrman bär med sig från Berlin får vi återkomma till.

Först går vi tillbaka i tiden. Långt tillbaka.

Det är redan 20 år sedan Jakob Öhrman för första gången steg in i Hamlet-världen, i samband med att han och Rasmus Slätis och Elmer Bäck grundade gruppen Nya Rampen. Då med Seija Metsärinne som regissör.

- Det betydde mycket för mig, en så djup roll, berättar han idag.

- För en 17-åring öppnade den sig inte helt. Men den blev kvar hos en, och sedan dess dyker den alltid då och då upp i mina tankar.

Som nyss utexaminerade skådespelare tog Nya Rampen-trion omedelbart tag i Hamlet på nytt, i ett samarbete med Wasa Teater. Och nu igen, en tredje gång!

- Jag tror det är pjäsens teman som fascinerar mig, hämnd och makt och öde. Men det är också något i hur Shakespeare skriver den här tragedin. I hans pjäser är hierarkierna så tydliga, och då passar det också bra att klippa och klistra i texten.

Under 2000-talet har den finlandssvenska teatern knappt alls spelat klassiker, och Öhrman medger att det hämtar med sig många utmaningar när man återvänder till de gamla texterna.

- Som att människor kanske har sett dem tidigare och har en åsikt om hur de borde göras, vad man får klippa och inte får klippa, eller hur man kan få en klassiker flyttad till idag utan att det känns fel.

- Men jag tycker det är fascinerande att göra dem.

Bara ett par år efter Nya Rampens andra Hamlet, slog gruppen igenom stort med produktionen Conte D’Amour, ett samarbete med svenska gruppen Institutet.

Höjdpunkten då var en inbjudan till Berlin, där man 2012 fick uppträda i samband med en av världens mest prestigefyllda teaterfestivaler: Theatertreffen.

- Det var speciellt, att spela på en festival dit man tidigare hade köat och kämpat för att få biljetter.

I samband med den framgången flyttade NR-trion till Berlin. Det handlade om att skapa nya nätverk, om att geografiskt bo närmare sammanhang som man ville samarbeta med. Och förstås, att leva mitt i en kulturmiljö som man ville bli påverkad av.