Norrena & Frantz frågar: Kan en enda partner räcka till allt?

Då den rätta inte är den enda rätta för evigt.

Ett lyckligt kärlekspar. Två älskande som valt att dela livet och välja bort alla andra. Tillsammans, för evigt.

"Me and you, just us two" - som det står i lyxklockan Carrie ger till Mr Big.

Men vad om det inte känns som tillräckligt med bara vi två? Om en längtan efter något mer - eller någon annan - gör sig påmind allt oftare?

Eller kanske du fortfarande älskar din partner innerligt, men den sexuella attraktionen har avtagit efter alla år tillsammans.

Är det enda alternativet att förneka känslan och fortsätta i den kanske lite kvävande tvåsamheten?

Eller kunde man tänka sig att öppna upp det hela och tänka i helt nya banor?

Våga vara mera öppen?

Författaren och journalisten Riikka Suominen tar upp just detta i romanen Suhteellisen vapaata.

Hon ifrågasätter om den monogama tvåsamheten verkligen är det enda rätta och eftersträvansvärda?

Suominen är själv trött på klassiska parförhållandetips som ständigt lyfter fram ganska konservativa metoder och hon önskar att folk vågade tänka i nya banor.

Hon önskar också att folk inte var så snabba med att döma dem som vågar testa nya relationsvariationer.

Hon skriver om att kvinnors sexuella lust handlar om spänning och det okända, en spänning som inte alltid uppstår med partnern man kommer överens om städturer och dagishämtningar med.

Få skyltar med att de lever i ett öppet förhållande men de som vågar berätta, vittnar om att det lättar på prestationskraven i kärnrelationen.



Eva Frantz och Hannah Norrena i Relationspodden. Eva Frantz och Hannah Norrena sitter i en trappa. Bild: Ilmari Fabritius

Hur skulle det vara att ha en älskare vid sidan om?

Kunde du tänka dig att din partner fick uppleva något annat med någon annan?

Kanske din partner har föreslagit det här åt dig, men du känner dig inte bekväm. Hur kompromissar ni om en sådan sak?

Om du lever i ett öppet förhållande - hur gör ni för att få det att funka? Hur ser ni till att inte få djupare känslor för någon annan?

Eller kanske ni är polyamorösa där båda eller ena har flera relationer vid sidan om - hur får ni det att fungera?

