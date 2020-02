Stark klättring av Iivo Niskanen i jaktstarten – steg med nästan 20 placeringar: "Rädd för att det skulle vara värre"

Herrarnas jaktstart i ett regnigt och blåsigt Östersund avgjordes med en spurtstrid mellan Pål Golberg och Alexander Bolsjunov, där norrmannen Golberg var snabbare. Iivo Niskanen klättrade upp nästan 20 placeringar i loppet och slutade på nionde plats.

Ski Tour fortsätter i dag med jaktstarter i klassisk stil.

På herrsidan fortsatte Norge att dominera med flera åkare. Sju av de åtta främsta i herrloppet i dag var norrmän.

Segerkampen i 15-kilometersloppet utkämpades till slut mellan Pål Golberg och ryssen Alexander Bolsjunov i en spurtstrid. Golberg var till slut 1,7 sekunder före.

Därefter kom fem norrmän i mål som en del av tätklungan. Till nästa klunga hade Iivo Niskanen kämpat sig.

Finländaren startade som 27:a efter gårdagens misslyckade fristilslopp. I dag var finländaren stark i spåret och avancerade till slut till nionde plats.

– Egentligen var formen kanske inte ens så bra som i går. Musklerna var lite spända, men jag lyckades avsluta bra, sade Niskanen.

Betyget för helgen: Helt okej

Banan i Östersund var svåråkt, tyckte Niskanen.

– Tempot sjönk i vissa skeden då klungor togs ifatt och därför hade jag inte chans till toppstriden.

I sammandraget är det åktiden från dagens jaktstart som räknas med. Något som gynnar Niskanen, som hade dagens femte snabbaste åktid.

– Målsättningarna för helgens lopp var högre, men det här var ändå helt okej.

– Jag visste att norrmännen skulle hålla hög fart i täten, men jag var rädd för att det skulle vara värre än vad det var.

Niskanens avstånd till täten i sammandraget är nu 54 sekunder.

Resultat:

1. Pål Golberg NOR 34.50,8

2. Aleksandr Bolshunov RUS + 0,3

3. Martin L. Nyenget NOR + 2,1

4. Sjur Röthe NOR + 2,5

5. Hans Christer Holund NOR + 7,3

6. Finn Hågen Krogh NOR + 39,3

7. Martin J. Sundby NOR + 42,9

8. Erik Valnes NOR + 51,3

9. Iivo Niskanen FIN + 54,4

10. Dario Cologna SUI + 54,7

...

50. Markus Vuorela FIN +4.24,4

54. Lari Lehtonen FIN +4.34,6

56. Lauri Vuorinen FIN +4.35,4