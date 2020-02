Gården: live - slow TV för de minsta

Nu kommer slow TV för barn! Under två veckor kan barnen, när det passar dem under dagen, via Barnens Arena titta in hos djuren på en gård . Det är SVT som står bakom slow TV satsningen som Yle förmedlar.

Vad är slow TV? I det här fallet innebär det att barnen när som helst mellan klockan 7.30 och 21 kan följa med vad som händer på Gården - precis som publiken i höstas kunde följa med Den stora älgvandringen.

Geten Grizzly Geten Grizzly står på ett snöigt fält och poserar för kameran och lutar huvudet snett Bild: SVT / Matilda Sandberg

I realtid följer tittaren djuren på en lite udda gård i Västerbotten. Här bor laman Aladdin och hans flock, tillsammans med kameler, getter, illrar, kaniner och marsvin.

Barnen får bland annat se ägg som kläcks och förhoppningsvis marsvinsungar som föds.

Barn är oftast nyfikna på och fascinerade av djur men långt ifrån alla barn har möjlighet att i vardagen umgås med djur och på så sätt lära sig hur djur beter sig.

I och med Gården: live öppnas en värld som i bästa fall ger svar på många frågor.

Kamelen Spock Kamelen som heter Spock tittar in i kameran i närbild Bild: SVT / Matilda Sandberg

I två veckor från den 17 februari kan publiken ta del av livesändningen från den ovanliga bondgården i norra Sverige. Vad gör lamorna, kamelerna, marsvinen och deras kompisar precis just nu?

Följ streamen från Barnens Arena eller Yle Arenan varje dag från måndagen den 17 februari till den 1 mars mellan klockan 7.30-21.00