Hämndporr rör om i Paris borgmästarval – franska hälsoministern avgår för att kunna lappa för partikamrat

Valet i Paris är viktigt. Så viktigt att när en kandidat tvingas kasta in handduken på grund av en sexskandal blir det ommöblering i regeringen.

Den franska hälsoministern Agnès Buzyn avgår för att ha tid att delta som borgmästarkandidat i lokalvalet i Paris.

Det var inte så det var tänkt. En sexskandal rör om i borgmästarvalet.

Buzyn ställer upp för partiet La République En Marche, det vill säga det parti som president Emmanuel Macron representerar och som har majoritet i det franska parlamentet.

En video som påstås föreställa partikamraten, och Macrons favorit till borgmästarposten, Benjamin Griveaux har läckt ut i sociala medier.

Bild: All Over Press

Benjamin Griveaux meddelade i fredags att han inte längre är tillgänglig som borgmästarkandidat i Pari. Benjamin Griveaux. Bild: All Over Press

I videon kan man se en man som masturberar. Även oförskämda meddelanden som Griveaux påstås ha skickat till en kvinna har publicerats.

Griveaux var uppställd som borgmästarkandidat, men i fredags drog han tillbaka sin kandidatur på grund av skandalen.

Han har inte förnekat att det är han som förekommer i videon. Han har däremot gjort en polisanmälan om att hans privatliv har kränkts.

Den ryske konstnären Pjotr Pavlenskij har själv sagt att det är han som har läckt videon. Han ska ha lagt ut den eftersom han ansåg att Griveaux var skenhelig som upprepade gånger pratade om familjevärderingar.

Griveaux är gift och hans familj har förekommit i hans valkampanj.

Pavlenskij är gripen, ursprungligen för ett våldsbrott, men den utredningen är lagd på hyllan medan videoskandalen utreds.