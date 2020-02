Städer vill veta hur och var vi rör oss - Helsingfors samlade in mobildata under Ed Sheerans konsert och fick veta mycket

Helsingfors stad testade platsdatainsamling via mobilnät under popstjärnan Ed Sheerans konserter ifjol och fick reda på att besökarna kom från 247 olika kommuner. Städer och kommuner suktar efter den typen av data, men insamlingen är inte oproblematisk.

Traditionellt har städer och kommuner samlat in data om hur människor rör sig med hjälp av enkäter och olika slags räknare bland annat längs trafikleder och i köpcentrum. När det gäller konserter har man brukat samla in data genom att addera ihop uppgifter om biljettförsäljning med utskick av frågeformulär i efterhand.

I andra länder har offentliga och privata aktörer kunnat vända sig till teleoperatörer för att köpa liknande analyser som sammanställs på basis av platsdata via mobilen. I fjol somras köpte Helsingfors stad en analys av Telia Crowd Insights för att få uppgifter om Ed Sheerans två konserter som arrangerades på Malms gamla flygplats.

Av datan framgick det att besökarna kom från totalt 247 kommuner i Finland, och det var möjligt att se att 53 procent av besökarna övernattade i Helsingfors efter konserten.

– Genom att utnyttja mobildata får man ett ganska mycket större sampel än man får genom att utlova presentkort till dem som besvarar en e-postförfrågan, säger Päivi Munther som jobbar med stadens marknadsföring till Yle.

Det finns inga beslut om fortsatt användning, säger Munther, men hon gissar att staden kommer att använda tjänsten också i framtiden. Till exempel för att kartlägga användningen av friluftsområden som Sandudds simstrand och olika campingområden.

Väcker etiska frågor

Data samlas in i enorma mängder via mobiler, och mer specifikt varje varje gång en mobil får kontakt med en basstation. När platsdatan placeras på en karta ger det begriplig information om hur människor rör sig. När till exempel Telia samlar in data, tas all personlig information bort, vilket gör samplet anonymt.

Trots det väcker datainsamlingen etiska frågor, bland annat om hur bra människor känner till vilken data som samlas in och hur den samlas in. Det säger Tuuli Toivonen, biträdande professor i geoinformatik vid Helsingfors universitet.

– Google samlar in data om nästan allt vi gör, både på internet och i vår fysiska omgivning, säger Toivonen.

Hon understryker att flera mobilappar kräver tillgång till platsdata och dessutom kommer åt användarens personliga kontakter. På så sätt går det lätt att kartlägga hela personens kontaktnätverk.

Men vem äger det och får tillgång till det data som samlas in om mig och dig? Det tycker Toivonen att man borde diskutera i större utsträckning.

Det fina i tjänster som den Telia erbjuder är att också den offentliga förvaltningen får detaljerad och aktuell data om folkströmmar.

Vid Telia säger man att kundernas integritetsskydd är det allra viktigaste för bolaget. Det bolaget säljer är anonym statistik.

Artikeln är en omarbetad version av Vesa Marttinens artikel Ed Sheeranin keikoille Helsinkiin saapui konserttivieraita 247 eri kunnasta – Tämä selvisi mobiiliverkkodatan avulla ja tällaista tietoa kaupungit himoitsevat för Yle Uutiset.