View this post on Instagram

Fick fira födelsedagen som planerat med Världsrekord på 24h. 472km Är tacksam över all hjälp jag fick under dygnet av seviceteamet #skiteammäenpää #världensbästaserviceteam samt @annesalomaki ❤som står i 24/7 för att göra det möjligt för mig. Ensam lyckas det inte😘 Tack för sällskapet under loppet @iivoniskanen @team_santander @bobimpola @strand4ever @ariluusua @hannesmaenpaa @viktormaenpaa @robin.maenpaa @lindvallchristoffer och @matsmaenpaa o @kimmaenpaa för kanonskidor dygnet runt👌👌