Kina: Över 80 procent av dem som smittas av det nya coronaviruset uppvisar bara milda symptom

Dödligheten i det nya coronaviruset, covid-19, är mindre än i andra coronavirus som sars och mers. Det visar nu också en ny kinesisk rapport som baserar sig på en studie av tiotusentals smittade och deras sjukdomsförlopp. WHO varnar ändå för allt för tidig optimism.

Den nya kinesiska rapporten baserar sig på en studie av 44 672 personer som smittats av covid-19 före den 11 februari och på deras sjukdomsförlopp. Rapporten visar alltså att 80 procent av dem uppvisat bara milda symptom.

14 procent av dem fick allvarliga symptom som lunginflammation och 5 procent hamnade i livshotande tillstånd. Dödligheten bland de insjuknade männen låg på mellan 2,3 och 2,8 procent, medan den låg på 1,7 procent bland de insjuknade kvinnorna.

Covid-19 verkar alltså inte vara lika dödligt som sars eller mers. Det konstaterade också chefen för Världshälsoorganisationen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus på en presskonferens i Genève.

Hur dödlig smittan blir handlar ändå till syvende och sist om hur många som smittas. Vanlig influensa har en dödlighet på cirka 0,1 procent, men hundratusentals människor dör i influensa årligen eftersom miljoner smittas av den.

På tisdag morgon rapporterade kinesiska myndigheter 1 886 bekräftade nya smittade i Fastlandskina under det senaste dygnet. Ytterligare 98 människor hade avlidit i sviterna av viruset. Totalt har nu 1 873 människor dött i viruset – alla utom fem av dem i Fastlandskina.

Totalt 73 332 människor världen över har bekräftats smittade av covid-19 enligt statistiken i skrivande stund. 72 436 av dem finns i Fastlandskina.

De senaste siffrorna från Kina är uppmuntrande, eftersom antalet nya smittade där nu är lägre än vad det varit under hela månaden hittills.