Topplacering för Sami Vatanen då TSN listar NHL:s troligaste klubbytare: "Den värdefullaste backen på marknaden"

Sami Vatanen, Chris Kreider och Jean-Gabriel Pageau kan få byta klubb.

På måndag klockan 22.00 finsk tid ska säsongens NHL-trupper vara spikade. Det innebär i praktiken en hel del spelaraffärer, de allra flesta på måndag. Den ansedda kanadensiska tv-kanalen TSN har listat ishockeyspelarna som sannolikast får byta klubb. På listan finns sex finländare och Sami Vatanen kniper en topplacering.

Att Chris Kreider kommer att byta klubb ses som så gott som givet. Kreider, som har stått för 23 + 19 = 42 poäng på 57 matcher, sitter på ett utgående kontrakt och är etta på TSN:s lista. Eftersom New York Rangers förmodligen kommer att missa slutspelet lyssnar klubbledningen på vad de andra klubbarna erbjuder i kompensation för anfallsspelaren.

New Jerseys 28-årige back Sami Vatanen är tvåa. Även Vatanen sitter på ett utgående kontrakt och New Jersey har i praktiken redan för länge sedan tappat chansen att gå till slutspel. I år tycks rätt så få tongivande backar vara till salu.

– Vatanen verkar vara den värdefullaste backen på marknaden, skriver TSN:s Frank Seravalli.

New Jerseys klubbledare Ray Shero fick sparken för en månad sedan och ersättaren Tom Fitzgerald gör ingen hemlighet av sin plan.

– Om jag får fortsätta på min post så är planen att bygga runt Jack Hughes och Nico Hischier och spelare i den åldern. Så enkelt är det, säger han till TSN.

21-årige Nico Hischier, 29-årige Kyle Palmieri och 18-årige Jack Hughes firar ett mål. Nico Hischier, Kyle Palmieri och Jack Hughes firar ett mål. Bild: Rich Graessle/Icon Sportswire/AOP

New Jersey har under säsongen gjort sig av med anfallarna Taylor Hall (Arizona) och Blake Coleman (Tampa Bay). De affärerna har hunnit ge New Jersey draftval och förmodligen reserverar klubben åtminstone tre spelare i den första omgången i sommar.

Förutom Vatanen kan även lagkamraten och anfallaren Kyle Palmieri få byta klubb då New Jersey igen bygger om. Palmieri finns på plats nio på TSN:s lista och en orsak till den framskjutna placeringen är att många klubbar har hört av sig och frågat hur mycket Palmieri kostar.

Tyler Toffoli är sexa på listan men han bytte klubb ungefär samtidigt som listan publicerades. 29-åringen flyttade från Los Angeles till Vancouver. Anfallaren blev stor hjälte i sin sista match i Los Angles då han gjorde hattrick i 3–1-segern utomhus mot Colorado.

På listan finns förutom Vatanen även fem andra finländare: Kasperi Kapanen (22) Rasmus Ristolainen (30), Valtteri Filppula (36), Mikael Granlund (38) och Jesse Puljujärvi (50).