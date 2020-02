En glödhet period räckte för HIFK – Anton Lundell segermålsskytt mot SaiPa: ”De har en otrolig bredd”

Bild: Mikko Lieri / All Over Press

Stela i första, urstarka i andra, anemiska i tredje. I bland räcker det faktiskt med att spela bra i en period. HIFK satte fyra puckar inom loppet av tio minuter mot SaiPa – medan inte ens en 60 minuter lång kämpainsats räckte för Sport.

Helsingfors IFK gjorde jobbet som krävdes borta mot SaiPa på onsdagskvällen. Eller närmare bestämt gjorde de jobbet i en period. Men i bland krävs det inte mer än så.

Tomas Zaborsky gav värdarna ledningen i matchens första minut och ett enligt tränaren Jarno Pikkarainen ”stelt” HIFK var stundvis illa ute.

Men efter den första pausvilan kom kamraterna igång – med besked.

Teemu Engberg satte in kvitteringen fem minuter in i perioden. Tre minuter senare satte Anton Lundell 2–1 i power play. Då drygt fyra minuter återstod av perioden hade HIFK pangat in ytterligare två puckar – och hade samtidigt spikat slutresultatet till 4–1.

– I den tredje perioden blev det sedan anemiskt och passivt, vilket verkligen inte är bra. Vi spelade bara bort klockan. Vi måste vara klokare än så, manar Pikkarainen på presskonferensen efteråt.

Inget nytt med målkalas

SaiPa-lotsen Tero Lehterä kan i sin tur bara hylla HIFK:s power play-formationer. Förutom Lundells mål kom också Mikko Kousas 4–1-balja i numerärt överläge.

– De saknade väl så gott som hela sin första kedja i dag. Men de har en otrolig bredd i truppen. Oerhört talangfulla anfallare och backar. Då de får trumma på med sitt formationsspel så råkar man illa ut, hur bra man än må vara på box play, säger han.

Även om det bara var en period som blev riktigt målrik på onsdagskvällen är det inget nytt för just SaiPa och HIFK. Innan kvällens dust hade säsongens tidigare möten resulterat i ett målsnitt på 9,33 baljor per match.

– Det visste jag inte, men den där 7–6-segern minns jag väl. Som tur var fungerade spelet i period två, konstaterar Anton Lundell för STT.

Manner hyllar Sport efter uddamålssegern

Tätlaget Kärpät hade i sin tur svårigheter med att döda matchen mot tabelljumbon Sport. Till slut var värdarna i Raksila ändå starkare med uddamålet.

– Vi mötte ett lag som spelade utmärkt. Vi behövde faktiskt Patrik Rybars ”game savers” i tredje. Det var inte alls långt i från att matchen skulle ha kvitterats. Och det skulle inte direkt ha varit orättvist, summerar han på presskonferensen.

– Man kan bara lyfta på hatten för dem. Situationen är som den är för dem, men ändå krigar de på och ger oss inte en gratis sekund på isen. Det finns killar i den här truppen som helt tydligt försöker visa att de förtjänar fortsatt förtroende, fortsätter han.

Sportlotsen Dufva var mindre glad.

– Vi kämpade helt manligt och vågade spela om segern. Men målskyttet … den bästa målgöraren jag såg i dag var en lokal målare som jag träffade före matchen. Det handlar om en mental spärr. Och det kan jag inte beskylla någon för, säger han.

I och med kvällens förlust är Sport nu en förlust från att också officiellt vara eliminerade från slutspel i ishockeyligan.

Resultat:

HPK – KooKoo e.str. 1–2 (1–0, 0–1, 0–0)

12.40 Jere Innala (Rob Bordson-Elmeri Eronen) 1–0 pp

34.49 Joonas Oden (Kyle Platzer-Erik Karlsson) 1–1

Målvakter:

Rasmus Reijola HPK 6+6+7+3=22

Henrik Haukeland KooKoo 13+8+10+0=31

Publik: 3 913

Ilves – Jukurit 1–3 (0–1, 0–0, 1–2)

7.59 Charles Sarault (Janne Ritamäki) 0–1

49.19 Joona Ikonen (Panu Mieho) 1–1

53.43 Charles Sarault (Jesper Piitulainen-Mika Partanen) 1–2 pp

59.10 Joonas Kalliola (Jesper Piitulainen) 1–3 tm

Målvakter:

Lukas Dostal Ilves 3+6+6=15 (borta: 57.35-59.10) (borta: 59.22-60.00)

Sami Rajaniemi Jukurit 10+11+9=30

Publik: 4 547

Ässät – Pelicans 1–3 (0–1, 0–1, 1–1)

13.35 Jonatan Tanus (Janne Jalasvaara-Miro-Pekka Saarelainen) 0–1

28.46 Roope Elimäki 0–2 bp

58.06 Niko Kivelä (Peter Tiivola-Otto Kivenmäki) 1–2 um

59.09 Waltteri Merelä (Aleks Haatanen-Sakke Hämäläinen) 1–3 tm

Målvakter:

Sami Aittokallio Ässät 4+4+2=10 (borta: 57.20-58.06) (borta: 58.26-59.09) (borta: 59.18-60.00)

Atte Tolvanen Pelicans 9+15+15=39

Publik: 4 074

SaiPa – HIFK 1–4 (1–0, 0–4, 0–0)

0.45 Tomas Zaborsky (Veeti Vainio) 1–0

25.41 Teemu Engberg (Mikko Kousa-Thomas Nykopp) 1–1

28.27 Anton Lundell (Joonas Lyytinen-Thomas Nykopp) 1–2 pp

32.38 Jere Sallinen (Michael Keränen) 1–3

35.43 Mikko Kousa (Teemu Tallberg-Jesse Saarinen) 1–4 pp

Målvakter:

Niclas Westerholm SaiPa 7+13+5=25

Atte Engren HIFK 5+4+12=21

Publik: 3 411

Kärpät – Sport 2–1 (0–0, 1–0, 1–1)

36.41 Jesse Puljujärvi (Mika Pyörälä-Patrik Rybar) 1–0

40.59 Filip Riska (Simon Suoranta-Aaro Vidgren) 1–1

48.36 Radek Koblizek (Julius Junttila-Mikko Niemelä) 2–1

Målvakt:

Patrik Rybar Kärpät 9+8+8=25

Niko Hovinen Sport 5+11+7=23 (borta: 57.32-57.53)

Publik: 4 670

KalPa – Tappara 2–3 (0–1, 0–1, 2–1)

15.49 Matias Lehtonen (Juhani Jasu-Olavi Vauhkonen) 0–1

35.05 Olavi Vauhkonen (Jarkko Malinen-Kristian Kuusela) 0–2 pp

44.38 Olavi Vauhkonen (Juhani Jasu-Matias Lehtonen) 0–3

49.30 Janne Keränen (Jesse Graham-Aleksi Klemetti) 1–3

52.59 Miikka Pitkänen (Jesse Graham-Mikko Nuutinen) 2–3 pp

Målvakter:

Eero Kilpeläinen KalPa 7+3+5=15 (borta: 58.40-60.00)

Christian Heljanko Tappara 13+10+10=33

Publik: 3 395