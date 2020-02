EU presenterade strategi för artificiell intelligens: "Nu börjar kampen om industriell data och Europa kommer att vara det främsta slagfältet"

Ajatuksiamme huomionarvoisista teknologian ilmiöistä.

Tulevaisuus muuttaa muotoaan. Se ei ole vielä toteutunut ja silti se on jo muuttunut. Näkymä 2020-luvun arkeen on kiehtova ja samalla kysymyksiä herättävä. Vieko teknologia ihmiskuntaa vai ohjaako inhimillisyys teknologiaa? Katso tuoreimpia ajatuksiamme teknologian ilmiöistä, joilla on merkitystä - ihmiskunnalle, medialle ja Ylelle.