Inte en enda stat tryggar barnens framtid på ett hållbart sätt - klimatförändringen och snabbmat hotar barnens hälsa

Finland ligger på sextonde plats i en jämförelse av barnens välfärd i olika länder. Då man tittar på hur hållbart vi lever ligger vårt land först på 153:e plats.

Inte en enda stat skyddar barnens hälsa och omgivning på ett hållbart sätt, enligt en rapport som publicerades på onsdag.

Det är en kommission som grundats av FN:s barnorganisation Unicef, den medicinska tidskriften Lancet och världshälsoorganisationen WHO som har gjort rapporten.

Det som hotar barnens hälsa är klimatförändringen och världens ekologiska förfall samt den kommersiella marknadsföringen av processad snabbmat, söta läskedrycker, alkohol och tobak.

Norge leder välfärdsstatistiken, men befinner sig på 156:e plats då man beaktar miljöbelastningen.

Rapporten jämförde barnens hälsa, utbildning och näring samt rättvisa, inkomstskillnader och utsläppen av växthusgaser i 180 olika länder.

Både övervikt och undernäring är problem

Enligt rapporten har antalet överviktiga barn världen över tiofaldigats till 124 miljoner mellan åren 1975 och 2016.

Levnadssätten är ofta orsaken till en minskning i barnens dagliga motion. Till exempel i Storbritannien tillbringar 5-15-åringar i genomsnitt två timmar per dag på nätet under vardagar och tre timmar under helger.

Samtidigt riskerar 250 miljoner barn i låg- och medelinkomstländer att bli efter i sin utveckling på grund av undernäring.

- Rapporten beskriver en hur viktig roll också företagen spelar i barnens välfärd. Företagen har förbättrat sin ansvarsfullhet i produktionen, men det finns ännu mycket att göra för att utveckla marknadsföringen och försäljningen så de blir etiskt hållbara, säger Outi Mikkonen, direktör för företagssamarbete vid Unicef Finland, i ett pressmeddelande.

Följderna av den globala uppvärmningen är skadliga för hälsan

Stora koldioxidutsläpp, orsakade i första hand av rika länder, hotar alla barns framtid. Om temperaturen på jordklotet stiger med fyra grader till år 2100, som förutspått, är följderna enligt rapporten förödande för barnens hälsa.

De stigande havsnivåerna och ökningen av värmeböljor ökar också undernäringen bland barn och spridningen av sjukdomar så som malaria och denguefeber.

- Rapporten visar för första gången hur länderna inte bär helhetsansvar över alla barns välfärd och framför allt deras jord, säger Inka Hetemäki, programdirektör vid Unicef Finland.

Unicefs, Lancets och WHO:s kommission består av fyrtio experter på barns och ungas hälsa.

