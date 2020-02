Vasabördiga Sofia Jern vann fototävling – hoppas att bilden är mer än bara ett porträtt av en 15-årig massajkvinna

Vasabördiga Sofia Jern har vunnit första pris i en stor fotografitävling. Hon vann tävlingen i kategorin Finland med en bild av en massajkvinna i Kenya.

Tävligen Jern vann är en av de största fototävlingarna i världen och ordnas av World Photography Organization i samarbete med Sony. Jern är naturligtvis mycket glad över priset men allra bäst är att hon i och med det kan fortsätta jobba med det hon allra helst vill - fotografering och urfolksfrågor.

- Vinsten är i sig inte det mest viktiga utan det är att jag får berätta om det jag håller på med, säger Jern.

Jern studerar folkrätt på ett engelskspråkigt program vid Åbo Akademi. Vinnarbilden föreställer en masaj, Margaret, och togs i somras i Kenya.

- Massajerna är en urfolksgrupp som ofta exploateras i media. De har utmärkande kulturella smycken och deras klädsel är också ganska speciell. Därför har de länge varit en slags bild av vad Afrika presenteras som i media.

Jern kommer från Vasa och bodde där under sin skoltid. Men som liten hann hon bo sex år i Kenya och hon har besökt landet flera gånger efter det. Det var efter ett besök 2016 som Jern beslöt sig för att försöka sprida kunskap om massajfolket - så som de vill berätta.

Sofia Jern i Kenya 2016.

Driven 15-åring som inte log

I somras bodde Jern med massajerna en månad och bildens kontext är att hon och Margaret precis hade pratat om stammens framtid och hur hon ser på sitt folk och sin framtid.

Margaret la på sig traditionell klädsel och smycken och i skymningen tog Jern bilden.

- Jag tycker om porträtt. De kan berätta ganska mycket om en människa.

Det Jern själv tycker om med bilden är den är annorlunda. Ofta då hon fotade massajfolket så log de in i kameran. Men det gör Margaret inte.

- Jag tycker det symboliserar hennes personlighet ganska mycket. Hon är jättedriven, bara 15 år och har redan bestämt sig för att bli läkare.

Orsaken till det är att Margarets pappa dog i en olycka. Men han hade kanske inte behövt dö om det funnits ett sjukhus närmare deras hem.

- Det var inget roligt eller fantastiskt med upplevelsen eller bilden för henne. Utan det var ett sätt för henne att representera hennes folk och hennes drömmar. Jag tycker om att det syns i bilden hur allvarlig hon är.

Praktiserar i Washington

Jern och Margaret håller fortfarande kontakten. Jern säger att Margaret gillar bilden eller kanske snarast hela situationen och orsaken till att hon ställde upp på att bli fotograferad.

Jern har studerat fotografering på Yrkeshögskolan Novia. Just nu finns hon i Washington DC i USA där hon gör praktik på ett forskningsinstitut som jobbar med urfolksfrågor och internationell rätt.

Vad ska du göra nu?

- Jag fortsätter jobba med det här och skriver min magistersavhandling i immaterial rätt och urfolk och fokuserar på massajfolket.

Fotografiet som Jern tog bär namnet The world on your shoulders.