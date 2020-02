Gnistorna yrde när sex demokrater drabbade samman i eldfängd tv-debatt – debattdebuterande Michael Bloomberg fick ett hätskt bemötande i Las Vegas

Efter att ha plöjt ner långt över 300 miljoner dollar i tv-reklam och annan kampanjmarknadsföring var det dags för affärsmannen Michael Bloomberg att debattdebutera inför tv-kamerorna i Las Vegas.

Det blev inget hjärtligt välkomnande från medkandidaterna. Bara några minuter in i debatten senatorn avfyrade Elizabeth Warren en första verbal bredsida mot den tidigare New York-borgmästaren.

– Vi har att göra med en miljardär som kallat kvinnor för feta fruntimmer och lesbiska hästansikten. Nej, jag talar inte om Donald Trump. Jag talar om borgmästaren Bloomberg.

New York Times, som faktagranskat utspelet, skriver att Warrens citat till stora delar håller streck.

Bloombergs sent annonserade kandidatur, hans påkostade och dyra kampanj och hans beslut att stå över de första två primärvalen i Iowa och New Hampshire har provocerat flera motkandidater.

Vänsterfalangens favorit och den nya gallupledaren Bernie Sanders var inte heller sen med att kritisera Bloomberg.

– Vår kampanj ger en röst till folk som är innerligt trötta på att miljardärer som Bloomberg bara blir rikare, sa Bernie Sanders.

Tidigare Inidanaborgmästaren Pete Buttigieg försökte profilera sig som ett alternativ till både Sanders och Bloomberg.

– Vi kanske vaknar om några veckor, dagen efter Supertisdagen, och har en situation där de enda två kandidater som är kvar är Bernie Sanders och Mike Bloomberg, de två mest polariserande figurerna i partiet.

Den tidigare republikanen Michael Bloomberg är tidigare borgmästare i New York. Den amerikanska affärstidningen Forbes rangordnar Bloomberg som USA:s åttonde rikaste person. . En gråhårig man i kostym håller upp ena handen i hälsning. Bild: AFP / Lehtikuva

Bloombergs bristande debatterfarenhet märktes

De kritiska tiraderna mot Bloomberg fortsatte att hagla mot Bloomberg.

Han fick ta emot kritik för att som New York-borgmästare i tiderna ha försvarat det så kallade “stop and frisk” -förfarandet som gav polisen rätt att på lösa grunder stoppa och granska invånare. Det anses ha slagit hårt mot icke-vita invånare.

– Ni fick inte slut på “stop and frisk” innan Barack Obama skickade in personal för att reda ut det hela, sa Joe Biden, Obamas vicepresident.

Bloomberg har sedermera bett om ursäkt för förfarandet och upprepade ursäkten på debattscenen.

Bloomberg fick också kritik för att ha ingått sekretessbelagda avtal med vissa kvinnliga anställda som anklagat honom eller hans företag för diskriminering.

Att Bloomberg skulle få klä skott i debatten var väntat, särskilt efter att hans gallupstöd ökat på sistone enligt ett medeltal från flera färska nationella mätningar.

Den tidigare borgmästaren gjorde vad han kunde för att parera de upprepade attackerna, men gav emellanåt ett ovant intryck i jämförelse med sina slipade medkandidater.

I stället försökte han betona sina meriter – och menade att han är redo att besegra Donald Trump om han vinner nomineringen.

– Jag kommer från New York. Jag vet hur man tar sig an en arrogant bluffmakare från New York, som Donald Trump, sa Bloomberg.

Elizabeth Warren och de andra medkandidaterna gick hårt åt Michael Bloomberg under hans första tv-debatt. En gråhårig man i kostym håller upp handen mot en blond kvinna i glasögon. Båda står bakom podier. Bild: AFP / Lehtikuva

Eldfängd debatt mellan sex stridslystna kandidater

Debatten i Las Vegas handlade denna gång, i motsats till fler tidigare debatter, väldigt lite om Donald Trump.

Välbekanta teman som klimatförändringen och hälsovården debatterades också denna gång, men tonen var mer uppskruvad än tidigare. Kanske på grund av de höga insatserna, då några av primärvalsrörelsens mest avgörande veckor hägrar.

Kvällen blev en eldfängd och stundvis hätsk uppgörelse mellan sex demokrater som alla ännu, vissa med mer realism än andra, kan drömma om en nominering.

Elizabeth Warren verkade hade beslutat att gå på full offensiv från start och riktade vassa pikar mot var och en av de övriga kandidaterna, möjligen med undantag för Sanders.

Minnesotasenatorn Amy Klobuchar angreps för att ha glömt namnet på Mexikos president i en färsk intervju, Pete Buttigieg för sin bristande erfarenhet och Bernie Sanders för sina kostsamma planer för att reformera hälsovården och bekämpa klimatet.

Den 78-åriga Sanders fick en hjärtinfarkt i oktober i fjol. När han frågades om han tänker offentliggöra fler uppgifter över sin hälsa, svarade Sanders att han redan anser sig ha berättat tillräckligt.

Nomineringsval i Nevada på lördag – Supertisdagen hägrar i början av mars

På lördag ordnas nomineringsval i Nevada, som tredje delstat i ordningen efter Iowa och New Hampshire. Precis som i Iowa bygger Nevadavalet på nomineringsmöten, men Nevada tillåter också väljare att förhandsrösta genom att rangordna kandidater.

South Carolinas primärval står i tur den 29 februrari och den så kallade Supertisdagen infaller den 3 mars. Då ordnar 14 delstater primärval på samma dag, bland annat delegatrika delstater som Texas och Kalifornien.