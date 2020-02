Therese Johaug bäst också idag på Ski Tour – Pärmäkoski kroknade mot slutet

Ski Tour fortsatte med en förenklad etapp på 34km masstart med fri teknik. Therese Johaug spräckte fältet genast från början av tävlingen och skidade hem sin fjärde etappseger på Ski Tour.

Deltävlingen hör till säsongens ensidigaste. Ingvild Flugstad Östberg, Heidi Weng och Ebba Andersson bildade i början av tävlingen den jagande gruppen, men trots växeldragning lyckades trion inte åka i närheten av den soloåkande ledaren Johaug.

Under de sista kilometrarna åkte Ingvild Flugstad Östberg klart hårdare än Johaug, och tog andra platsen bara 4 sekunder efter Johaug. För Johaug var detta den åttonde världscupsegern i rad. Heidi Weng fullbordade den norska trippelsegern med sin tredje plats.

Motigt för finländarna

Krista Pärmäkoski tappade tidigt kontakten med de bästa åkarna. Hon kämpade länge om en sjunde plats men tappade ordentligt mot slutet. Pärmäkoski var 17e med en förlustmarginal på 4.31 till vinnaren Johaug. Anne Kyllönen var 21a och Laura Mononen 28e.

Ursprungligen skulle dagens etapp starta i svenska Storlien. På grund av hårda vindar tvingades arrangörerna att ändra på planerna. Nu startade man i stället från norska Meråker varifrån man åker till sjön Fjergen och tillbaka till målet i Meråker.

Av Ski Tour återstår ännu två deltävlingar. Johaug har i praktiken säkrat segern på touren. Ski Tour fortsätter på lördag i Trondheim där man åker sprint. På söndag avslutas Ski Tour med jaktstart.

Ski Tour damernas 34km fri teknik, masstart:

1. T. Johaug NOR 1:26:32.8

2. I. Oestberg NOR +4.0

3. H. Weng NOR +1:21.6

4. E. Andersson SWE +2:00.5

5. A. Jacobsen NOR +3:06.5

6. T. Weng NOR +3:10.3

7. J. Diggins USA +3:13.9

8. E. Ribom SWE +3:31.1

9. T. Stadlober AUT +3:32.1

10. R. Brennan USA +3:41.9

11. S. Bjornsen USA +3:44.8

12. L. Weng NOR +4:02.5

13. E. Brocard ITA +4:02.8

14. R. Haga NOR +4:03.4

15. D. Claudel FRA +4:06.4

16. C. Kalla SWE +4:26.9

17. K. Pärmaäkoski FIN +4:31.4

18. J. Myhre NOR +6:04.2

19. J. Kern USA +6:04.5

20. L. Soemskar SWE +6:04.8

21. A. Kyllönen FIN +6:05.5

22. A. Nechaevskaya RUS +6:06.0

23. A. Zhambalova RUS +6:06.2

24. I. Debertolis ITA +6:06.4

25. C. Browne CAN +6:07.9

26. X. Li CHN +6:08.8

27. M. Ishida JPN +6:09.3

28. L. Mononen FIN +6:09.6

29. R. Frankowski USA +6:12.2

30. C. Chi CHN +6:16.1